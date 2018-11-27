Ходорковський: Путін несе політичну відповідальність за «братовбивчу війну» на Донбасі

Колишній глава «ЮКОСа» та лідер «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський заявив, що президент Росії Володимир Путін несе відповідальній за бойові дії на Донбасі.

«Я б сказав, що 10 тисяч загиблих – це вже занадто багато. В абсолютно нікому не потрібній, абсолютно братовбивчій війні. І я вважаю, що ті, хто спровокував це – це, звичайно, упирі. І цих упирів в кінцевому підсумку чекає трибунал, це не прощається. Політичну відповідальність, поза всяким сумнівом, Путін за це несе», – заявив Ходорковський в інтерв’ю «Настоящему времени», проекту Радіо свобода за участі «Голосу Америки».

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.