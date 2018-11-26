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В воскресенье, 25 ноября, российское информационное агентство «РИА» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что «ВСУ начали массированный обстрел жилых районов «ДНР»». В тоже время источники Радио Донбасс.Реалии в неподконтрольной части Донбасса опровергли эту информацию. Медиаволна в России совпала с атакой россиянами на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Что происходит на линии разграничения на фоне эскалации ситуации в море? И зачем российские СМИ пытались накалить ситуацию?

Подтверждают все источники, что обстреливают Донбасс страшно

«На Украине истерика страшная. Уже подтверждают все источники, что обстреливают Донбасс страшно. Обстрел ведётся из тяжёлого вооружения», – это слова ведущего российского телешоу Владимира Соловьёва вечером 25 ноября.

Чуть раньше на сайте федерального агентства «РИА» появляется новость: украинские силовики якобы начали массированный обстрел Донецка. Именно так: «массированный обстрел». Сообщение моментально подхватывают российские СМИ и распространяют далеко за пределы России; дончане, проживающие далеко, в страхе переспрашивают друг друга: что, Донецк, сильно обстреливают?

Что на самом деле

Оказывается, ничего подобного не происходит. Жители всех частей города – и востока, и запада, и севера, и юга – сообщили Радио Донбас.Реалии, что звуков обстрела не слышно. Лишь в Петровском районе слышны прилеты на позициях – что, к сожалению, там обычная ситуация. Когда же применяют тежялую артиллерию, ее слышно во всех районах города.

В тоже время один из главных военных представителей сепаратистов, так называемый руководитель представительства группировки «ДНР» в Совместном центре контроля и координации Руслан Якубов, сообщил из Донецка российскому агентству «Интерфакс», что обстрелов из запрещенных видов оружия не фиксируют, «обстановка в целом остается спокойной».

Уже утром в понедельник, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от слов РИА:

Там и без военного положения происходит грубейшее нарушение международного гуманитарного права

«Вчера были тревожные сообщения, потом представители «республик» и Донецкой, и Луганской их вроде бы не подтвердили, но, конечно, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит. Если объявляется военное положение на Украине, зная их повадки… Там и без военного положения происходит грубейшее нарушение международного гуманитарного права – обстрелы населённых пунктов, социальных объектов», – заявил Лавров.

Зачем это России?

Вброс об обстрелах был сделан Россией для отвлечения внимания от захвата украинских катеров российскими пограничками в Азовском море, считает политолог Олег Саакян.

Это дымовая завеса для того, чтобы показать, что всё не так однозначно, что это Украина нарушает

«Российская машина работает в таком духе всегда, когда мы видим экстраординарные события – они дают сразу множество интерпретаций, и сразу же начинают создавать фейковые события, которые делаются для того, чтобы внести неоднозначность и запутать ситуацию. Фактически это дымовая завеса для того, чтобы показать, что всё не так однозначно, что это Украина нарушает. Я думаю, что это не более чем информационно-психологическая операция», – говорит Саакян.

Кроме того, по мнению Саакяна, следует ожидать новых информационных вбросов и провокаций со стороны России для демонизации Украины.

«Мы увидим поток бреда из российских пропагандистских ресурсов. Сейчас мы увидим различные интерпретации событий в Азовском море. Начиная от того, что события не было, заканчивая тем, что всё было, но не так. Как это было с МН-17. Конечно же будет работа через украинские СМИ и лидеров мнений, используя свои инструменты, как в Украине, так и на Западе, для дискредитации Украины», – считает политолог.

По сообщению штаба Операции объединённых сил, ситуация в зоне конфлитка остаётся под контролем. Российские гибридные войска открывали огонь по позициям ВСУ 16 раз, в девяти применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. А 26 ноября огневой активности группировки «ЛДНР» не проявляли, говорится в сообщении.

В местных пабликах сообщений об обстрелах также нет. Пользователи обсуждают происшествие в Азовском море. В воскресенье, 25 ноября, российские морские пограничники и силы спецназначения напали на три украинских военных корабля, когда те возвращались после неудачной попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. При этом были ранены шесть украинских военнослужащих. По данным украинской стороны, нападение произошло за пределами вод вокруг оккупированного Крыма, на которые Россия претендует как на «свои территориальные».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)