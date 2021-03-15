СКУ виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії – через «антиукраїнську позицію»

Рада директорів Світового конгресу українців (СКУ) виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки «його діяльність демонструє антиукраїнську позицію», ідеться в повідомленні.

«На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією «русского мира»; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є «фашистською хунтою», що вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора», – вказано в заяві СКУ.

Посольство України в Латвії ще наприкінці 2019 року виступило із заявою «щодо порушення членом «Об’єднання українських товариств Латвії» Леонідом Мухіним законодавства України стосовно відвідання тимчасово окупованих територій України».

«Під час виступу на пресконференції на тему «Украинский вопрос»: от разобщения к единению» (14 жовтня 2019 року в окупованому Сімферополі), Л. Мухін однозначно позиціонував себе, як представник вказаного «Об’єднання українських товариств Латвії». Він запросив представників російської окупаційної влади в Криму та представників терористичних «ДНР» і «ЛНР» (також брали участь у заході) до налагодження співпраці з українцями Латвії та Естонії, а також відвідання країн Балтії», – ішлося в повідомленні посольства.

Самі представники Об’єднання українських товариств Латвії заявляли російським засобам інформації, що відчувають «постійний тиск із боку посольства України». Зокрема, Леонід Мухін, який на момент відвідання Криму в 2019 році був одним із членів правління Об’єднання українських товариств Латвії, наполягає, що «культура має бути поза політикою».