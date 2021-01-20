СКУ відзначив «потужність» Союзу українців у Великій Британії з нагоди 75-річчя організації

У Світовому конгресі українців вказали на вагомий внесок Союзу українців у Великій Британії щодо розвитку української громади за кордоном з нагоди 75-річчя організації, яке та відзначила 19 січня.

«19 січня 1946 року, на Йордан, в повоєнному Единбурзі відбулися основуючі збори Союзу українців у Великій Британії (СУБ). Всі ці роки СУБ провадив активну діяльність та на сьогодні є потужною і відомою громадською організацією у світі. Щиро вітаємо всі відділи і Осередки, відданістю і працею яких підтримується надійність, авторитет та добра репутація організації, яка активно діє вже 75 років. Дякуємо за вашу невтомну працю на підтримку та розвиток української громади», – йдеться в повідомленні СКУ у фейсбуці.

Базований у Лондоні Союз українців у Великій Британії є найстарішою українською громадською установою у Сполученому Королівстві. Організація повідомила, що через пандемією COVID-19 змушена вдкласти всі ювілейні святкові події на пізніший термін.

Діяльність Союзу українців у Великій Британії базована на доброчинності, організація займається громадською, просвітницькою, видавничою та культурною справою на теренах Британії. Торік Союз українців у Великій Британії відзначився заявою із закликом прибрати український тризуб з посібника з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.