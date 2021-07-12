Сайт Кремля заговорив українською: Путін опублікував чергову статтю про нібито «єдність росіян і українців»

На сайті президента Росії оприлюднена – в тому числі й українською мовою – чергова стаття Володимира Путіна, в якій той підтверджує свою давню позицію про буцімто «історичну єдність росіян і українців», спростовану сучасною історичною наукою, і повторює традиційні кремлівські пропагандистські наративи, які походять іще з російських імперських і потім із радянських часів.

У статті Путін вкотре твердить, нібито «росіяни та українці – один народ, єдине ціле», і продовжує: «стіну, яка виникла в останні роки між Росією та Україною, між частинами, по суті, одного історичного і духовного простору, сприймаю як велику спільну біду, як трагедію». У цьому він звинувачує «цілеспрямовану роботу» якихсь «сил, які завжди прагнули підірвати нашу єдність», – але не згадує про те, що саме він розпалив російсько-українську гібридну війну, яка триває далі і яка й справді значно погіршила ставлення до Росії чималої частини раніше лояльних до неї українців.

Мова, церква: яка була єдність?

У статті, яка повторює пропагандистські твердження часів Російської імперії й Радянського Союзу, а потім сучасної Росії й ігнорує сучасні історичні дані, стверджується, ніби «і росіяни, і українці, і білоруси – спадкоємці Давньої Руси» (цитується за текстом українською мовою; правопис збережено – ред.), які були об’єднані, зокрема, нібито «однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською)». При цьому автор замовчує, що так званою «давньоруською» пізніше назвали набір східнослов’янських варіантів літературно-письмової церковнослов’янської мови, чужої авторам текстів, які мимоволі з найдавніших часів вставляли в неї елементи реальних мов, предків сучасної української, російської чи білоруської, якими ці люди розмовляли в реальному житті.

Далі в статті знову йдеться про те, ніби «і у західних, і у східних руських землях розмовляли однією мовою», що є неправдою: схожими були книжно-літературні мови, які все ще намагалися базуватися на церковнослов’янській, та розмовні були цілком відмінні – їхні сліди нині відновлюються за відступами від умовного «стандарту» в писаних текстах.

«Аж до середини XV століття зберігалося єдине церковне керівництво», – мовиться в статті. При цьому в ній не згадано, що це єдине керівництво – Київського митрополита в складі Вселенського патріархату – було знищене Москвою 1448 року, коли там влаштували самочинний вихід із підпорядкування Константинопольському патріархатові, вигнавши канонічно призначеного митрополита й поставивши свого власного. Після того й аж до 1589-го, коли Вселенський патріарх Єремія II був фактично примусом доведений до визнання канонічної автокефалії Російської церкви і створення Московського патріархату, московська православна церква протягом 141 року існувала в розколі зі світовим православ’ям як неканонічна.

«Русский» чи «руський»-український?

Одним із моментів для спекуляцій у статті стала термінологія, яка вимушено зникла в українському тексті, але лишається в російському: свідоме змішування термінів «руський» (що стосується Русі-України давніх часів) і «російський», що його нині застосовують до наступниці Московського царства, держави, яка нині називається Росією; російською мовою обидва терміни однакові – «русский».

Наприклад, згадуючи про Велике Князівство Литовське, в яке входила велика частина українських – за тодішньою термінологією руських – земель, автор звертає увагу, що в деяких історичних документах воно називалося Великим Князівством Литовським і Руським. У сучасних термінах тодішнє «руський» означає те, що нині «український», але в російськомовному тексті «русский» натякає на те, ніби ВКЛ було також і «російським».

У часи Хмельниччини, як мовиться в статті, «запорожці… визначали себе руськими православними людьми» – що правильно з погляду тексту українською, але російською виходить, ніби запорожці вважали себе «російськими людьми». І в результаті, коли 1686 року у склад Московської держави було анексовано значну частину українських територій, то, мовляв, «їхні мешканці возз’єдналися з основною частиною руського православного народу» (в російському тексті – «русского», тобто російського, народу).

Автор веде далі традиційний російсько-радянський виклад «спільної історії», в якій «малороси багато в чому і творили велику спільну країну, її державність, культуру, науку».

Переходячи до сучасних часів, автор статті, згадуючи про перебування України в складі Російської, а потім радянської імперій, які захоплювали все нові території під свою владу, твердить: «Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам’ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії».

Спотворення правди

Говорячи про часи Другої світової війни, автор принижує український національно-визвольний рух, приписуючи всьому цьому рухові «співробітництво з нацистами», й натомість стверджує, що «для українців, які боролися в лавах Червоної армії, у партизанських загонах, Велика Вітчизняна війна була саме Вітчизняною, тому що вони захищали свою оселю, свою велику спільну Батьківщину» (маючи на увазі СРСР, у якому українці за кілька років до війни пережили трагедію штучного Голодомору-геноциду – цей геноцид у статті теж заперечено).

Традиційно в дусі російського націоналізму в статті стверджується, нібито в 1954 році «до складу УРСР була передана Кримська область РРФСР – з грубим порушенням діючих на той час правових норм»; численні юридичні аналізи засвідчили повну відповідність цього акту тодішньому законодавству, і в Росії продовжують висловлювати деякі сумніви хіба що стосовно міста Севастополя, адміністративний статус якого був не досить чітко врегульований, але факт передачі й якого був зафіксований у змінених Конституціях радянських республік.

Говорячи про дедалі глибший розрив між українцями і росіянами останніми роками, спричинений прямою і гібридною агресією Росії проти України, автор статті приписує його іншим причинам. Зокрема, твердить Путін (чи хто писав йому цю статтю), сьогодні Україна віддана «під повне зовнішнє управління».

«Вдарили й по нашій духовній єдності», – безособово стверджується в статті – знову ж, замовчуючи той факт, що духовну єдність зі Вселенським патріархатом, «першим за честю» в православному світі, в єднанні з яким існує канонічна помісна автокефальна Православна церква України, кілька разів в історії розривала саме Москва.

Кремль не хоче бачити, що винен він

Події 2014 року – Революцію гідності і втечу тодішнього президента Віктора Януковича в Росію – в статті в дусі Кремля трактовано як «державний переворот» – який, а услід за ним дії київської влади, «неминуче спровокували протистояння і громадянську війну», як названо в статті гібридну війну Росії проти України, що її в Москві люблять називати «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи й «громадянською війною». «За оцінкою верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість жертв, пов’язаних із конфліктом в Донбасі, перевищила 13 тисяч людей. Серед них старі люди, діти. Страшні, непоправні втрати», – мовиться в статті – не згадуючи, що ці жертви спричинили саме дії Росії.

За твердженнями статті, події Революції гідності нібито були якимсь «проєктом «анти-Росія», який, мовляв, «відкинули мільйони мешканців України». «Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір», – стверджується в статті про окупацію Росією українського Криму і влаштований там під дулами російських автоматів псевдореферендум, не визнаний практично ніде в світі.

«А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Проте всіх їх, включно з дітьми, записали до сепаратистів і терористів. Стали погрожувати етнічними чистками і застосуванням військової сили. І мешканці Донецька, Луганська взялися за зброю, щоб захистити свій дім, мову, своє життя», – так змальовано в статті початок агресії Росії на Донбасі, коли до України масово завозили міцних молодиків із Росії і стрілецьку, а потім і важку зброю для початку війни проти влади України, а відтак і регулярні російські армійські частини.

У статті твердиться нібито про «погроми, які прокотилися містами України», без жодного конкретного прикладу, і про «жах і трагедію 2 травня 2014 року в Одесі, де українські неонацисти заживо спалили людей, вчинили нову Хатинь» – замовчуючи правду про ті події, що їх спричинили російські і проросійські антиукраїнські сили, які почали під прикриттям сил міліції розстріл із вогнепальної зброї ходи українських патріотів, а потім потерпіли від пожежі, спричиненої значною мірою невмілим використанням самими проросійськими силами запалювальних сумішей, як також і від застосування таких сумішей потерпілими від розстрілу активістами.

«Таку ж розправу послідовники бандерівців готові були вчинити в Криму, Севастополі, Донецьку і Луганську. Вони і зараз не відмовляються від таких планів. Чекають на свій час. Але не дочекаються», – твердиться в статті від імені Путіна, так само бездоказово.

Підготовка до анексії окупованого Донбасу?

Також у статті стверджується, що «Києву Донбас просто не потрібен»; наразі не ясно, чи не йдеться про підготовку до формальної анексії Росією нині окупованих російськими гібридними силами частин території Донбасу.

«По-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозами», – мовиться в статті, маючи на увазі нібито такі дії влади України. При цьому в тексті не згадано, внаслідок якої сили, блокад і погроз із боку Росії і її гібридних сил мешканці цих регіонів були змушені прийняти нині наявні там нині окупаційні порядки.

Крім того, в статті повторена забаганка Кремля про те, ніби за підсумками мінських домовленостей «реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України» можна, «безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР за посередництвом Росії, Німеччини і Франції».

При цьому назви угруповань «ДНР» і «ЛНР» наведені без лапок, хоча вони взагалі не згадані в текстах усіх трьох мінських домовленостей – укладених між Україною, яка зазнала російської агресії, Росією як агресором і ОБСЄ як посередником. Так само в «нормандському форматі», в якому беруть участь Німеччина і Франція як посередники між Росією й Україною, бойовики не присутні. Москва ж твердить, ніби вона не є стороною її ж агресії, а лише «посередником», а домовлятися Київ має, мовляв, із підтримуваними і скеровуваними Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що як елементи російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

«Сукупний російський народ»

Знову повертаючись до теми «єдності українського і російського народів» та існування якогось «сукупного російського народу», автор статті від імені Путіна заявляє: «Курс на насильницьку асиміляцію, на формування етнічно чистої української держави, агресивно налаштованої щодо Росії, за своїми наслідками можна порівняти із застосуванням проти нас (росіян – ред.) зброї масового ураження. Внаслідок такого грубого, штучного розриву росіян і українців – сукупно російський народ може зменшитися на сотні тисяч, а то й на мільйони».

«Разом ми завжди були і будемо незліченно сильнішими та успішнішими. Адже ми – один народ», – іще раз мовиться наприкінці статті.

Володимир Путін із давніх часів виступає з твердженнями про нібито єдність українського і російського народів, які буцімто є єдиним народом – вдаючись при цьому до маніпуляцій, перекручень і прямих фальсифікацій. Такі його заяви активізувалися з часу, коли Росія почала свою гібридну агресію проти України 2014 року – спочатку окупувавши Крим і заявивши про його анексію, а потім влаштувавши противладні заворушення на частині Донбасу, в яких невдовзі почали брати участь не тільки окремі російські громадяни й військовослужбовці, а й цілі регулярні частини Збройних сил Росії. Тим не менше, Москва, проти дедалі численніші докази, продовжує заперечувати свою участь у своїй агресії проти України.