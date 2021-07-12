Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Сайт Кремля заговорив українською: Путін опублікував чергову статтю про нібито «єдність росіян і українців»

Чергова стаття Володимира Путіна, в якій той підтверджує свою давню позицію про буцімто «історичну єдність росіян і українців», спростовану сучасною історичною наукою

На сайті президента Росії оприлюднена – в тому числі й українською мовою – чергова стаття Володимира Путіна, в якій той підтверджує свою давню позицію про буцімто «історичну єдність росіян і українців», спростовану сучасною історичною наукою, і повторює традиційні кремлівські пропагандистські наративи, які походять іще з російських імперських і потім із радянських часів.

У статті Путін вкотре твердить, нібито «росіяни та українці – один народ, єдине ціле», і продовжує: «стіну, яка виникла в останні роки між Росією та Україною, між частинами, по суті, одного історичного і духовного простору, сприймаю як велику спільну біду, як трагедію». У цьому він звинувачує «цілеспрямовану роботу» якихсь «сил, які завжди прагнули підірвати нашу єдність», – але не згадує про те, що саме він розпалив російсько-українську гібридну війну, яка триває далі і яка й справді значно погіршила ставлення до Росії чималої частини раніше лояльних до неї українців.

Мова, церква: яка була єдність?

У статті, яка повторює пропагандистські твердження часів Російської імперії й Радянського Союзу, а потім сучасної Росії й ігнорує сучасні історичні дані, стверджується, ніби «і росіяни, і українці, і білоруси – спадкоємці Давньої Руси» (цитується за текстом українською мовою; правопис збережено – ред.), які були об’єднані, зокрема, нібито «однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською)». При цьому автор замовчує, що так званою «давньоруською» пізніше назвали набір східнослов’янських варіантів літературно-письмової церковнослов’янської мови, чужої авторам текстів, які мимоволі з найдавніших часів вставляли в неї елементи реальних мов, предків сучасної української, російської чи білоруської, якими ці люди розмовляли в реальному житті.

Далі в статті знову йдеться про те, ніби «і у західних, і у східних руських землях розмовляли однією мовою», що є неправдою: схожими були книжно-літературні мови, які все ще намагалися базуватися на церковнослов’янській, та розмовні були цілком відмінні – їхні сліди нині відновлюються за відступами від умовного «стандарту» в писаних текстах.

Володимир Путні під час «прямої лінії». Москва, 30 червня 2021 року
Володимир Путні під час «прямої лінії». Москва, 30 червня 2021 року

«Аж до середини XV століття зберігалося єдине церковне керівництво», – мовиться в статті. При цьому в ній не згадано, що це єдине керівництво – Київського митрополита в складі Вселенського патріархату – було знищене Москвою 1448 року, коли там влаштували самочинний вихід із підпорядкування Константинопольському патріархатові, вигнавши канонічно призначеного митрополита й поставивши свого власного. Після того й аж до 1589-го, коли Вселенський патріарх Єремія II був фактично примусом доведений до визнання канонічної автокефалії Російської церкви і створення Московського патріархату, московська православна церква протягом 141 року існувала в розколі зі світовим православ’ям як неканонічна.

«Русский» чи «руський»-український?

Одним із моментів для спекуляцій у статті стала термінологія, яка вимушено зникла в українському тексті, але лишається в російському: свідоме змішування термінів «руський» (що стосується Русі-України давніх часів) і «російський», що його нині застосовують до наступниці Московського царства, держави, яка нині називається Росією; російською мовою обидва терміни однакові – «русский».

Наприклад, згадуючи про Велике Князівство Литовське, в яке входила велика частина українських – за тодішньою термінологією руських – земель, автор звертає увагу, що в деяких історичних документах воно називалося Великим Князівством Литовським і Руським. У сучасних термінах тодішнє «руський» означає те, що нині «український», але в російськомовному тексті «русский» натякає на те, ніби ВКЛ було також і «російським».

У часи Хмельниччини, як мовиться в статті, «запорожці… визначали себе руськими православними людьми» – що правильно з погляду тексту українською, але російською виходить, ніби запорожці вважали себе «російськими людьми». І в результаті, коли 1686 року у склад Московської держави було анексовано значну частину українських територій, то, мовляв, «їхні мешканці возз’єдналися з основною частиною руського православного народу» (в російському тексті – «русского», тобто російського, народу).

Автор веде далі традиційний російсько-радянський виклад «спільної історії», в якій «малороси багато в чому і творили велику спільну країну, її державність, культуру, науку».

Графіті в Софійському соборі в Києві «староукраїнськлю мовою»
Графіті в Софійському соборі в Києві «староукраїнськлю мовою»

Переходячи до сучасних часів, автор статті, згадуючи про перебування України в складі Російської, а потім радянської імперій, які захоплювали все нові території під свою владу, твердить: «Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам’ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії».

Спотворення правди

Говорячи про часи Другої світової війни, автор принижує український національно-визвольний рух, приписуючи всьому цьому рухові «співробітництво з нацистами», й натомість стверджує, що «для українців, які боролися в лавах Червоної армії, у партизанських загонах, Велика Вітчизняна війна була саме Вітчизняною, тому що вони захищали свою оселю, свою велику спільну Батьківщину» (маючи на увазі СРСР, у якому українці за кілька років до війни пережили трагедію штучного Голодомору-геноциду – цей геноцид у статті теж заперечено).

Традиційно в дусі російського націоналізму в статті стверджується, нібито в 1954 році «до складу УРСР була передана Кримська область РРФСР – з грубим порушенням діючих на той час правових норм»; численні юридичні аналізи засвідчили повну відповідність цього акту тодішньому законодавству, і в Росії продовжують висловлювати деякі сумніви хіба що стосовно міста Севастополя, адміністративний статус якого був не досить чітко врегульований, але факт передачі й якого був зафіксований у змінених Конституціях радянських республік.

Говорячи про дедалі глибший розрив між українцями і росіянами останніми роками, спричинений прямою і гібридною агресією Росії проти України, автор статті приписує його іншим причинам. Зокрема, твердить Путін (чи хто писав йому цю статтю), сьогодні Україна віддана «під повне зовнішнє управління».

«Вдарили й по нашій духовній єдності», – безособово стверджується в статті – знову ж, замовчуючи той факт, що духовну єдність зі Вселенським патріархатом, «першим за честю» в православному світі, в єднанні з яким існує канонічна помісна автокефальна Православна церква України, кілька разів в історії розривала саме Москва.

Кремль не хоче бачити, що винен він

Події 2014 року – Революцію гідності і втечу тодішнього президента Віктора Януковича в Росію – в статті в дусі Кремля трактовано як «державний переворот» – який, а услід за ним дії київської влади, «неминуче спровокували протистояння і громадянську війну», як названо в статті гібридну війну Росії проти України, що її в Москві люблять називати «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи й «громадянською війною». «За оцінкою верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість жертв, пов’язаних із конфліктом в Донбасі, перевищила 13 тисяч людей. Серед них старі люди, діти. Страшні, непоправні втрати», – мовиться в статті – не згадуючи, що ці жертви спричинили саме дії Росії.

За твердженнями статті, події Революції гідності нібито були якимсь «проєктом «анти-Росія», який, мовляв, «відкинули мільйони мешканців України». «Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір», – стверджується в статті про окупацію Росією українського Криму і влаштований там під дулами російських автоматів псевдореферендум, не визнаний практично ніде в світі.

«А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Проте всіх їх, включно з дітьми, записали до сепаратистів і терористів. Стали погрожувати етнічними чистками і застосуванням військової сили. І мешканці Донецька, Луганська взялися за зброю, щоб захистити свій дім, мову, своє життя», – так змальовано в статті початок агресії Росії на Донбасі, коли до України масово завозили міцних молодиків із Росії і стрілецьку, а потім і важку зброю для початку війни проти влади України, а відтак і регулярні російські армійські частини.

У статті твердиться нібито про «погроми, які прокотилися містами України», без жодного конкретного прикладу, і про «жах і трагедію 2 травня 2014 року в Одесі, де українські неонацисти заживо спалили людей, вчинили нову Хатинь» – замовчуючи правду про ті події, що їх спричинили російські і проросійські антиукраїнські сили, які почали під прикриттям сил міліції розстріл із вогнепальної зброї ходи українських патріотів, а потім потерпіли від пожежі, спричиненої значною мірою невмілим використанням самими проросійськими силами запалювальних сумішей, як також і від застосування таких сумішей потерпілими від розстрілу активістами.

«Таку ж розправу послідовники бандерівців готові були вчинити в Криму, Севастополі, Донецьку і Луганську. Вони і зараз не відмовляються від таких планів. Чекають на свій час. Але не дочекаються», – твердиться в статті від імені Путіна, так само бездоказово.

Підготовка до анексії окупованого Донбасу?

Також у статті стверджується, що «Києву Донбас просто не потрібен»; наразі не ясно, чи не йдеться про підготовку до формальної анексії Росією нині окупованих російськими гібридними силами частин території Донбасу.

«По-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозами», – мовиться в статті, маючи на увазі нібито такі дії влади України. При цьому в тексті не згадано, внаслідок якої сили, блокад і погроз із боку Росії і її гібридних сил мешканці цих регіонів були змушені прийняти нині наявні там нині окупаційні порядки.

Крім того, в статті повторена забаганка Кремля про те, ніби за підсумками мінських домовленостей «реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України» можна, «безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР за посередництвом Росії, Німеччини і Франції».

ойовик російських гібридних сил на в’їзді в окуповану Горлівку на Донеччині, 14 грудня 2014 року
ойовик російських гібридних сил на в’їзді в окуповану Горлівку на Донеччині, 14 грудня 2014 року

При цьому назви угруповань «ДНР» і «ЛНР» наведені без лапок, хоча вони взагалі не згадані в текстах усіх трьох мінських домовленостей – укладених між Україною, яка зазнала російської агресії, Росією як агресором і ОБСЄ як посередником. Так само в «нормандському форматі», в якому беруть участь Німеччина і Франція як посередники між Росією й Україною, бойовики не присутні. Москва ж твердить, ніби вона не є стороною її ж агресії, а лише «посередником», а домовлятися Київ має, мовляв, із підтримуваними і скеровуваними Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що як елементи російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

«Сукупний російський народ»

Знову повертаючись до теми «єдності українського і російського народів» та існування якогось «сукупного російського народу», автор статті від імені Путіна заявляє: «Курс на насильницьку асиміляцію, на формування етнічно чистої української держави, агресивно налаштованої щодо Росії, за своїми наслідками можна порівняти із застосуванням проти нас (росіян – ред.) зброї масового ураження. Внаслідок такого грубого, штучного розриву росіян і українців – сукупно російський народ може зменшитися на сотні тисяч, а то й на мільйони».

«Разом ми завжди були і будемо незліченно сильнішими та успішнішими. Адже ми – один народ», – іще раз мовиться наприкінці статті.

Володимир Путін із давніх часів виступає з твердженнями про нібито єдність українського і російського народів, які буцімто є єдиним народом – вдаючись при цьому до маніпуляцій, перекручень і прямих фальсифікацій. Такі його заяви активізувалися з часу, коли Росія почала свою гібридну агресію проти України 2014 року – спочатку окупувавши Крим і заявивши про його анексію, а потім влаштувавши противладні заворушення на частині Донбасу, в яких невдовзі почали брати участь не тільки окремі російські громадяни й військовослужбовці, а й цілі регулярні частини Збройних сил Росії. Тим не менше, Москва, проти дедалі численніші докази, продовжує заперечувати свою участь у своїй агресії проти України.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG