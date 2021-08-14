Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

На акції «Зупинимо капітуляцію!» під офісом президента сталися сутички. Є постраждалі (відео)

На акції «Зупинимо капітуляцію!» під офісом президента сталися сутички. Є постраждалі (відео)
Embed
На акції «Зупинимо капітуляцію!» під офісом президента сталися сутички. Є постраждалі (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Представники праворадикального «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента. Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички.

Кілька правоохоронців отримали травми в ході сутичок під Офісом президента, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 14 серпня.

Крім того, у пресслужбі Національної поліції в Києві Радіо Свобода повідомили про кількох потерпілих із числа «сторонніх осіб», але не уточнили їхню точну кількість та чи йдеться конкретно про учасників акції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з площі під Офісом президента учасники акції рушили до будинку, в якому живе Володимир Зеленський. Організатори пояснюють акцію, зокрема, вимогою до влади не допустити імплeментації «фoрмули Штайнмаєра» та проведення виборів на окупованих частинах Донбасу, а також пoдачі води до окуповaного Kриму.


Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG