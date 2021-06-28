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Фоторепортаж: «Геть Зеленського» – акція під Офісом президента

У понеділок, 28 червня, у Києві, під стінами Офісу президента зібралося кілька сотень людей, обурених висловами Володимира Зеленського щодо того, що він розповів Олександру Лукашенкові інформацію про операцію зі затримання членів ПВК «Вагнер».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у ЗМІ заявив, що Володимир Зеленський на цю тему спілкувався із Олександром Лукашенком після того, як члени ПВК «Вагнер» були затримані в Мінську.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації з затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».
Кілька сотень людей зайшли на площу перед будівлею Офісу президента
1 Кілька сотень людей зайшли на площу перед будівлею Офісу президента
По периметру стояли правоохоронці й на вході перевіряли вміст сумок у людей, які йшли на акцію
2 По периметру стояли правоохоронці й на вході перевіряли вміст сумок у людей, які йшли на акцію
На акцію не пропускали з листівками, наліпками, гострими предметами, піротехнічними засобами й іншими речами
3 На акцію не пропускали з листівками, наліпками, гострими предметами, піротехнічними засобами й іншими речами
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Акція пройшла мирно
5 Акція пройшла мирно
Присутні на акції скандували: &laquo;Зеленського у відставку&raquo;, &laquo;Зеля геть&raquo; і навіть закликали арештувати президента
6 Присутні на акції скандували: «Зеленського у відставку», «Зеля геть» і навіть закликали арештувати президента
Акція пов&rsquo;язана з тим, що Володимир Зеленський в інтерв&rsquo;ю телеканалові &laquo;1+1&raquo; заявив, що мав розмову з Олександром Лукашенком. І начебто тоді й розмовляв з ним на тему затриманих у Мінську членів ПВК &laquo;Вагнер&raquo;
7 Акція пов’язана з тим, що Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалові «1+1» заявив, що мав розмову з Олександром Лукашенком. І начебто тоді й розмовляв з ним на тему затриманих у Мінську членів ПВК «Вагнер»
Це викликало хвилю обурення
8 Це викликало хвилю обурення
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Раніше Офіс президента заперечував, що начебто взагалі така спецоперація була
10 Раніше Офіс президента заперечував, що начебто взагалі така спецоперація була
&laquo;Я точно розумію, що ця ситуація, ідея такої операції &ndash; це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання &ndash; це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель із тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю &ndash; слава Богу, що ми проявили питання суб&rsquo;єктності в цьому важливому питанні&raquo;, &ndash; сказав у тому ж інтерв&rsquo;ю Володимир Зеленський
11 «Я точно розумію, що ця ситуація, ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель із тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні», – сказав у тому ж інтерв’ю Володимир Зеленський
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Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк пізніше у ЗМІ пояснив, що розмова з Олександром Лукашенком відбулася після того, як &laquo;вагнерівців&raquo; затримали
13 Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк пізніше у ЗМІ пояснив, що розмова з Олександром Лукашенком відбулася після того, як «вагнерівців» затримали
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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