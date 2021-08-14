Сутички під Офісом президента: у МВС заявляють про травми в поліцейських та нацгвардійців

Кілька правоохоронців отримали травми в ході сутичок під Офісом президента, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 14 серпня.

Крім того, у пресслужбі Національної поліції в Києві Радіо Свобода повідомили про кількох потерпілих із числа «сторонніх осіб», але не уточнили їхню точну кількість та чи йдеться конкретно про учасників акції.

«Внаслідок сутички семеро поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно», – йдеться в заяві речника МВС Артема Шевченка.

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Він додав, що поліція та нацгвардійці «були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема спецзасоби».

Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція «Зупинимо капітуляцію!», організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією «Національний корпус». Під час акції сталися сутички між активістами та правоохоронцями: учасники відмовилися проходити поверхневий огляд.

Згодом акція завершилася під будинком у центрі Києва, де раніше мешкав президент Володимир Зеленський. Учасники пообіцяли зібратися знову на День незалежності України 24 серпня.