Представники праворадикальної організації «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента. Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції під час сутичок біля Офісу президента в суботу розпочато кримінальне провадження.