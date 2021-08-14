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Представники «Нацкорпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента (фотогалерея)

Представники праворадикальної організації «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента. Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції під час сутичок біля Офісу президента в суботу розпочато кримінальне провадження.
Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція &laquo;Зупинимо капітуляцію!&raquo;, сталися сутички учасників з правоохоронцями
1 Під Офісом президента 14 серпня пройшла акція «Зупинимо капітуляцію!», сталися сутички учасників з правоохоронцями
Акція &laquo;Зупинимо капітуляцію!&raquo; організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією &laquo;Національний корпус&raquo;
2 Акція «Зупинимо капітуляцію!» організована низкою громадських організацій, у тому числі праворадикальною організацією «Національний корпус»
Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли &laquo;пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ&raquo;, що й спричинило сутички
3 Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички
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Кілька правоохоронців отримали травми в ході сутичок під Офісом президента, повідомило Міністерство внутрішніх справ 14 серпня
6 Кілька правоохоронців отримали травми в ході сутичок під Офісом президента, повідомило Міністерство внутрішніх справ 14 серпня
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Організатори пояснюють акцію, зокрема, вимогою до влади не допустити імплементації &laquo;формули Штайнмаєра&raquo; та проведення виборів на окупованих частинах Донбасу, а також подачі води до окупованого Росією українського Криму
9 Організатори пояснюють акцію, зокрема, вимогою до влади не допустити імплементації «формули Штайнмаєра» та проведення виборів на окупованих частинах Донбасу, а також подачі води до окупованого Росією українського Криму
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Згодом акція завершилася під будинком у центрі Києва, де раніше мешкав президент Володимир Зеленський
12 Згодом акція завершилася під будинком у центрі Києва, де раніше мешкав президент Володимир Зеленський
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Учасники пообіцяли зібратися знову на День Незалежності України 24 серпня
15 Учасники пообіцяли зібратися знову на День Незалежності України 24 серпня
Крім того, як повідомила столична поліція, відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту
16 Крім того, як повідомила столична поліція, відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту
Видання &laquo;Букви&raquo; повідомило, що напад було скоєно на їхнього фотокореспондента Олександра Кужельного
17 Видання «Букви» повідомило, що напад було скоєно на їхнього фотокореспондента Олександра Кужельного
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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