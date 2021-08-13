Поліція проводить перевірку щодо конфлікту довкола Беленюка на расовому ґрунті

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участю народного депутата і спортсмена Жана Беленюка, який у п’ятницю повідомив про провокований невідомими проти нього конфлікт на расовому ґрунті у центрі Києва.

«Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб... Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Триває перевірка», – повідомила пресслужба поліції Києва.

Раніше сьогодні депутат-спортсмен Жан Беленюк повідомив, що у центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи на його адресу образливі слова, які можуть бути кваліфіковані, як такі, що пов’язані з кольором шкіри.

До бійки, як сказав депутат, справа не дійшла. Беленюк у фейсбуці поставив риторичне запитання: «Чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?».

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії «Слуга народу», № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.