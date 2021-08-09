Беленюк: число чиновників на Олімпіаді можна скоротити на користь тренерів

Депутат Верховної Ради України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк вважає, що варто скоротити кількість чиновників в офіційній делегації України на Олімпіаді на користь тренерів.

«Усі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п’яте місце – найвищий результат України на Олімпіадах. Я говорив із Мариною, і суть проблеми дуже проста. Марина кілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. У підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера», – нагадав Беленюк у фейсбуці.

Чемпіон указав, що знає про встановлення обмеження числа тренерів на команду, а також, що сам мав певні складності на Олімпіаді через це.

«Водночас достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б кілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо», – вважає Жан Беленюк.

Збірна України завершила Олімпіаду в Токіо на 44-му місці в неофіційному медальному заліку. Золоту нагороду зміг вибороти лише Жан Беленюк, ще шестеро українців мали срібні медалі, дванадцятеро – бронзові.