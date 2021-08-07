Олімпіада: українки завоювали бронзову медаль в артистичному плаванні

Україна завоювала 11-ту бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

«Українська команда у складі Анастасії Савчук, Марти Федіної, Ксенії Сидоренко, Марини та Влади Алексіївих, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко та Єлизавети Яхно до третього місця у технічній групі додала третє у довільній, і за сумою двох програм виборола історичне право зійти на бронзову сходинку олімпійського п’єдесталу», – повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Перше місце посіли представниці ОКР, на другій сходинці – команда Китаю.

Це вже друга «бронза» для України в артистичному плаванні. 4 серпня українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювала бронзові нагороди у довільній програмі дуетів.

Загалом в активі української олімпійської збірної 17 нагород: одна золота, п’ять срібних, 11 бронзових.