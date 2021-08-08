У Міноборони прокоментували фото медалістки Олімпіади Магучіх із російською спортсменкою

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала те, що бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх після фіналу сфотографувалася із представницю Російського олімпійського комітету Мариною Ласіцкене.

За словами Маляр, Магучіх є молодшою лейтенанткою Збройних сил України, загалом до української олімпійської збірної увійшли 60 спортсменів зі статусом військовослужбовців.

Заступниця міністра зазначила, що фото Магучіх із представницею РОК викликало обурення в українському суспільстві. Вона додала, російська агресія проти України «накладає певні обмеження та відповідальність» на спортсменів, які представляють Україну.

«Вірне слідування спортивним традиціям, приміром –фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що «їх тут немає». Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога», – написала чиновниця на своїй фейсбук-сторінці.

Водночас вона закликала «припинити цькування» спортсменки, доки та не надала свого пояснення ситуації. Маляр уточнила, що Магучіх наразі перебуває в Токіо.

«Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю», – додала вона.

Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках в висоту на Олімпіаді у Токіо, підкоривши позначку у 2 метри. Після цього агентство Reuters поширило фотографії Магучіх із представницею Російського олімпійського комітут Мариною Ласіцкене, яка здобула золото. Ласіцкене також є каптанкою Збройних сил Росії. Фото викликали осуд в українському суспільстві.

Сама 19-річна українська спортсменка наразі публічно не коментувала ситуацію.