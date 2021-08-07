Кримчанин у топ-5 на Олімпіаді-2020. Як Ленур Теміров бореться за Україну?

Кримчанин повернувся з Олімпіади в Токіо. Борця греко-римського стилю Ленура Темірова з-під Судака в аеропорту «Бориспіль» зустрічали як героя. Хоча кримський татарин медаль не здобув, зупинився за крок, програв у сутичці за бронзу. Як зустрічали Ленура Темірова у столиці? Який сюрприз приготували для нього його друзі-кримчани? Чому борець хоче покинути півострів і перебратися до Києва? І що заважає йому це зробити?

Сюрприз в аеропорту

В аеропорту «Бориспіль» Ленура Темірова зустріли як героя. На Олімпіаді-2020 борець представляв Україну і кримськотатарський народ.

«Я хочу передати всім не тільки друзям, але і всім кримчанам, всім хто взагалі дивився олімпійські ігри і хто стежить за спортом, і всім українцям великий привіт», – сказав Ленур Теміров на прес-конференції в аеропорту.

Сюрприз для Ленура – приїзд з Крима до Києва його дружини. Після довгих тренувальних зборів на материковій Україні і за кордоном, ігор у Токіо, Ленур і Ленара знову разом.

«Я навіть не очікував, якщо чесно. Коли я братика побачив спочатку він просто, як би сказати, вже дав зрозуміти мені, що якийсь сюрприз надалі точно буде. У мене була думка, що мені приготували дружину в Києві в аеропорту як сюрприз», – розповідає Теміров.

За поєдинками чоловіка на Олімпіаді Ленара уважно стежила з Криму. Знає усіх суперників Ленура на татамі в Токіо.

Весь Крим за нього вболівав. Вся Україна

«Включали у нас вдома великий екран дивились по ньому, дивилися сутички. Вся родина. Тітки, дядьки, брати, сестри. Більше 20 чоловік дивилися Ленура тільки в нашому будинку. Весь Крим за нього вболівав. Вся Україна», – пригадує Ленара Темірова.

Приїхати до Києва з Криму не змогли батьки Ленура Темірова, залишилися вдома приглядати за онуками. Розповідають, син гарно вчився у школі, захоплювався рибалкою, улюблене блюдо манти. За виступом Ленура на Олімпіаді стежив батько Cервер Теміров:

Мати, щоправда, не змогла дивитися, вона виходила на вулицю

«Я, взагалі, всі змагання дивлюся за його участі. Хвилювався сильно, переживав за нього. Мати, щоправда, не змогла дивитися, вона виходила на вулицю».

Учасника і, майже, призера Олімпіади виховав Ісмет Салієв. Він теж живе в Криму, у Судаку. Салієв тренував Ленура з 6 років.

«У нього в арсеналі є коронні прийоми і він їх зумів показати. Там із захопленням руки і шиї кинув, там вертушку робив, і пірнав. У нього є асортимент прийомів», – каже тренер з греко-римської боротьби Ісмет Салієв.

Виступ Ленура Темірова на Олімпіаді-2020

Поєдинок кримчанина проти вірменина Армена Мелікяна журналісти назвали найвидовищнішим у перший день змагань із греко-римської боротьби на Олімпіаді. Ленур Теміров виграв у суперника 8:4.

«Я навіть коли в готель приїхав, знаєш, там був хлопець, він медаль завоював, вони боролися після мене і він каже: «Ленур, каже, ваша сутичка сьогодні, по-моєму, була найвидовищною, тому що у вас прийоми були», – розповідає Ленур Теміров.

Але у боротьбі за бронзову медаль Теміров програв представнику Китаю. За три місяці до старту Олімпіади змінились правила у греко-римській боротьбі. І якби не це, кажуть Ленур та його тренер, судді б віддали бронзу кримчанину.

Хлопці всі кажуть, що ми вважаємо тебе чемпіоном, медаль була твоя

«Я приїжджаю і хлопці всі кажуть, що ми вважаємо тебе чемпіоном, медаль була твоя. Буквально три місяці тому були інші правила і нашу сутичку оцінили б на мою користь», – вважає Ленур Теміров.

У Києві друзі пригощають Ленура кримськотатарським пловом і чаєм, разом дивляться фінальні сутички за участі українських борців на Олімпіаді. Теміров дотримується кримськотатарських традицій. Він народився в Узбекистані.

«Наші батьки були в депортації, там, в Середній Азії, дехто на Уралі, дехто в Середній Азії. Батько у мене взагалі народився на Уралі», – розповідає Ленур Теміров.

Кримчанин бореться за Україну!

З юності Теміров виступав за збірну України. Але після окупації Криму все змінилося. Перебратися на материк і залишити батьків та рідню Ленур не міг. Також не мав житла на материковій Україні. Щоб не втрачати форму, Теміров виступав у чемпіонаті Росії. У 2017 році він навіть тренувався зі збірною Росії.

Стояло питання знову ж таки, де я буду жити, де буде моя оселя? І на той момент конкретних ось таких відповідей я ніколи не чув

«Переді мною був важкий вибір. Мені як би повідомляли про те, що мені необхідно перебиратися сюди, щоб виступати тут і далі продовжувати представляти Україну. Стояло питання знову ж таки, де я буду жити, де буде моя оселя? І на той момент конкретних ось таких відповідей я ніколи не чув», – пригадує Ленур Теміров.

Ленур досі живе у Судаку, після 2017 знову виступає за Україну, бореться на міжнародних турнірах. Він, як і десятки інших кримчан, регулярно виїздить із Криму на тренувальні збори та турніри за межами півострова і виступає під синьо-жовтим прапором.

«Так, вони живуть в Криму, вони тренуються в Криму, вони навчаються тут в Києві, в Таврійському національному університеті. Тобто ми навіть допомагаємо забезпечити хлопців освітою. Паспорт, свідоцтво про народження, довідка переселенця, якщо вона потрібна, аж до банківських карток. Ми намагаємося забезпечити всі комфортні умови», – розповідає перший віце-президент Федерації спортивної боротьби АР Крим Імран Усеінов.

У майбутньому Ленур хоче тренувати. Планує виховувати чемпіонів на материковій Україні.

Є великий потенціал і великий досвід, хочеться передавати хлопцям

«Є великий потенціал і великий досвід, хочеться передавати хлопцям, так. Тобто, якщо в цьому плані, так, буде тут буде дах над головою, можна це розвивати тут», – вважає Ленур Теміров.

У планах Темірова участь у наступній Олімпіаді, вона через три роки відбудеться у Франції. Звідти, нарешті, Ленур сподівається привезти олімпійську медаль.