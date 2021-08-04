Олімпіада: 10 фактів про Жана Беленюка, який виборов перше «золото» для України

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця. Радіо Свобода зібрало цікаві факти про володаря історичної перемоги.

Перша золота нагорода за 25 років

Вперше з 1996 року Україна здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі.

Загалом Беленюк – четвертий борець в історії України з золотом Олімпійських ігор після В'ячеслава Олійника, Ельбруса Тедеєва та Ірини Мерлені.



Що сказав Беленюк після виступу?

«Це був дуже довгий та важкий шлях. Я почав займатися в 9 років, а зараз – мені 30. Нарешті це сталося. Я тяжко травмувався за три тижні до Ігор і не знав чітко, чи буду брати участь. Тільки віра тренера в мене дала змогу реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це, спасибі мамі», – зазначив Беленюк.

Прогнозоване «золото»

Видання The Associated Press прогнозувало Україні 14 нагород – три золотих, сім срібних та чотири бронзові. Серед майбутніх олімпійських чемпіонів експерти називали й Жана Беленюка.

Міг не поїхати на Олімпіаду

У 2021 році через олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 87 кг відбувся конфлікт між двома українськими борцями – Семеном Новіковим та Жаном Беленюком.

Адже «путівку» виборов срібний призер Олімпіади в Ріо-2016 Беленюк, а Новіков став чемпіоном Європи, після чого заявив, що він також може претендувати на ліцензію. Але від країни у кожній ваговій категорії міг поїхати лише один спортсмен. У федерації підтримали кандидатуру Беленюка.

Дитинство та виховання греко-римською боротьбою

Жан Беленюк народився у Києві. Його батько – громадянин Руанди Венсан Ндагіджимана. Мати – українка Світлана. Жан ніколи не бачив свого батька. Той був льотчиком. Він був змушений залишити Україну, коли в Руанді розпочалася війна. Загинув.

Виховували Жана мати та бабуся. «Чоловічим вихованням» була греко-римська боротьба. Уже у дорослому віці Беленюк поїхав до Руанди, щоб познайомитися зі своїми родичами – бабусею, дядьками, племінниками та зведеною сестрою.

Перші кроки – постійні поразки

Почав займатися греко-римською боротьбою у 9 років. Вирішив спробувати власні сили разом з друзями, які вже займалися цим видом спорту. Сподобалося одразу, а от нагород тривалий час не було.

Після кожної поразки правильні слова знаходила саме мама. Вона підтримувала Жана на всіх змаганнях, яким би не був результат.

Перші нагороди з'явилися вже на рівні юніорів. Зараз Жан Беленюк – тричі чемпіон Європи та двічі чемпіон світу, олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпіади у 2016 році.

Друге підкорення Олімпу

У 2016 році Беленюк завоював срібну нагороду на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Тоді він поступився росіянину грузинського походження Давіту Чакветадзе.

Знімався у кліпах

У 2018 році Жан Беленюк знявся у кліпі «Гни свою лінію» українського репера Ярмака. За сюжетом, підліток, який терпить приниження від своїх ровесників, починає активно займатися спортом, щоб дати їм відсіч. Роль героя в дорослому віці виконав Беленюк. Для Жана ця тема близька, адже, за його словами, в дитинстві постійно чув образливі слова на свою адресу через колір шкіри, але нині вдячний своїм кривдникам, бо таке ставлення його зробило сильним.

Герой спортивного року-2019

Для Жана Беленюка 2019 рік видався по-справжньому яскравим – три «золота» із трьох. Що цікаво, дві нагороди вищого ґатунку було виборено в одного й того ж самого суперника – Іслама Аббасова. З яким у Беленюка свої «рахунки» – на світовій першості 2018 року спортсмени боролися спочатку на змаганнях, а потім ледь не побилися поза ними. У 2019 році зустрічі минули без неофіційних бійок, але зі 100% перемогою Беленюка і на ІІ Європейських іграх, і на континентальній першості.

У вересні Беленюк виграв чемпіонат світу. У фіналі він боровся з тим же угорцем Віктором Льорінцем. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь українця. І це вже друге золото в кар’єрі Беленюка – у 2015 та у 2019 роках.

Беленюк – народний депутат

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії Слуга народу, № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.

До речі, через підготовку до Олімпіади Беленюк потрапив до десятки головних прогульників засідань Верховної Ради за червень 2021 року.

«Усі титули завойовані. Не вистачало «золота». Зараз відпочину. Як ви знаєте, я ще парламентарій у своїй країні. Всі ці два роки поєднував роботу в парламенті та підготовку до Олімпійських ігор. Перенесення Ігор на рік достатньо ускладнило мої задачі. Після відпочинку хочу сконцентруватися на роботі в парламенті та проявити себе там. Бо там також необхідна перемога», - цитує Беленюка «Суспільне.Спорт».​