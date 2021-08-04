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Фотогалереї

Українці в 12-й день Олімпіади в Токіо – фоторепортаж

4 серпня – 12-й день Олімпійських ігор – видався чи не найбагатшим на медалі днем для олімпійців з України. Цього дня українська олімпійська збірна завоювала 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові медалі. Завдяки першому золоту Україна піднялася в командному медальному заліку на 21 сходинку і тепер посідає 37-ме місце. Загалом в активі Олімпійської збірної України нарази 11 нагород: золота, дві срібні та вісім бронзових. Сьогоднішню фотогалерею з Олімпіади в Токіо-2020 ми вирішили присвятити якраз українським олімпійцям: тим, кому сьогодні вдалося вибороти нагороду, і тим, хто взяв участь в олімпійських змаганнях у 12-й день Олімпіади.
Український борець Жан Беленюк завоював золото на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі він переміг угорця Віктора Лерінца.&nbsp; Після завершення поєдинку Беленюк, загорнутий в український прапор, станцював гопак. Це перше українське &laquo;золото&raquo; на цій Олімпіаді
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Український борець Жан Беленюк завоював золото на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі він переміг угорця Віктора Лерінца. 

Після завершення поєдинку Беленюк, загорнутий в український прапор, станцював гопак.

Це перше українське «золото» на цій Олімпіаді
Український борець Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі він поступився іранцю Мохаммаду Резі Гераї. Це друге срібло для збірної України
2 Український борець Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі він поступився іранцю Мохаммаду Резі Гераї.

Це друге срібло для збірної України
Українки Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали &laquo;бронзу&raquo; у змаганнях дуетів в артистичному плаванні. Це перша олімпійська нагорода для України у цій дисципліні
3 Українки Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали «бронзу» у змаганнях дуетів в артистичному плаванні.

Це перша олімпійська нагорода для України у цій дисципліні
Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла у &laquo;бронзовому&raquo; фіналі. Коляденко здолала латвійку Анастасію Григор&rsquo;єву. ​Це четверта нагорода українських борців у Токіо.&nbsp;Також &laquo;золото&raquo; завоював Жан Беленюк, &laquo;срібло&raquo; &ndash; у Парвіза Насібова, а&nbsp;ще одна &laquo;бронза&raquo; &ndash; в&nbsp;Анни Черкасової
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Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла у «бронзовому» фіналі. Коляденко здолала латвійку Анастасію Григор’єву.

​Це четверта нагорода українських борців у Токіо. Також «золото» завоював Жан Беленюк, «срібло» – у Парвіза Насібова, а ще одна «бронза» – в Анни Черкасової
Українка Олена Старікова бере участь у змаганнях з велоспорту на Олімпійських іграх. Трек, кейрін серед жінок, 1-й тур. Сідзуока, Японія, 4 серпня 2021 року
5 Українка Олена Старікова бере участь у змаганнях з велоспорту на Олімпійських іграх. Трек, кейрін серед жінок, 1-й тур. Сідзуока, Японія, 4 серпня 2021 року
Михайло Кохан з України під час фіналу змагань у легкій атлетиці. Чоловіки, метання молота. Токіо, 4 серпня 2021 року&nbsp;
6 Михайло Кохан з України під час фіналу змагань у легкій атлетиці. Чоловіки, метання молота. Токіо, 4 серпня 2021 року 
Українка Тетяна Кіт проти Гелен Маруліс із США.&nbsp;Боротьба, вільний стиль, жінки, 57 кг, чвертьфінал. Тіба, Японія, 4 серпня 2021 року &nbsp;
7 Українка Тетяна Кіт проти Гелен Маруліс із США. Боротьба, вільний стиль, жінки, 57 кг, чвертьфінал. Тіба, Японія, 4 серпня 2021 року
 
У чвертьфіналі жіночого спринту на каное&nbsp;&ndash; K1 500 м&nbsp;&ndash; змагалася Марія Повх.&nbsp;Токіо, 4 серпня 2021 року&nbsp;
8 У чвертьфіналі жіночого спринту на каное – K1 500 м – змагалася Марія Повх. Токіо, 4 серпня 2021 року 
Вікторія Ткачук після фінального забігу жінок на 400 м з перешкодами, легка атлетика.&nbsp;Токіо, 4 серпня 2021 року
9 Вікторія Ткачук після фінального забігу жінок на 400 м з перешкодами, легка атлетика. Токіо, 4 серпня 2021 року
Людмила Лузан з України взяла участь у спринті на каное серед жінок&nbsp;&ndash; C1 200 м. Токіо, 4 серпня 2021 року
10 Людмила Лузан з України взяла участь у спринті на каное серед жінок – C1 200 м. Токіо, 4 серпня 2021 року
Українка Софія Лискун&nbsp;на Олімпіаді в Токіо 2020 виконує стрибок у воду під час попереднього раунду змагань серед жінок з 10-метрової платформи.&nbsp;Токіо, 4 серпня 2021 року&nbsp; &nbsp;
11 Українка Софія Лискун на Олімпіаді в Токіо 2020 виконує стрибок у воду під час попереднього раунду змагань серед жінок з 10-метрової платформи. Токіо, 4 серпня 2021 року 

 
Українка Христина Панчишко. Плавання на відкритих водоймах,10 км, жінки, фінал. Токіо, 4 серпня 2021 року&nbsp;
12 Українка Христина Панчишко. Плавання на відкритих водоймах,10 км, жінки, фінал. Токіо, 4 серпня 2021 року 

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