Українці в 12-й день Олімпіади в Токіо – фоторепортаж

4 серпня – 12-й день Олімпійських ігор – видався чи не найбагатшим на медалі днем для олімпійців з України. Цього дня українська олімпійська збірна завоювала 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові медалі. Завдяки першому золоту Україна піднялася в командному медальному заліку на 21 сходинку і тепер посідає 37-ме місце. Загалом в активі Олімпійської збірної України нарази 11 нагород: золота, дві срібні та вісім бронзових. Сьогоднішню фотогалерею з Олімпіади в Токіо-2020 ми вирішили присвятити якраз українським олімпійцям: тим, кому сьогодні вдалося вибороти нагороду, і тим, хто взяв участь в олімпійських змаганнях у 12-й день Олімпіади.