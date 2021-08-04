Олімпіада: Беленюк приносить Україні перше «золото» Олімпіади у Токіо

Український борець Жан Беленюк завоював золото на Олімпійських іграх у Токіо.

У фіналі він переміг угорця Віктора Лерінца.

Після завершення поєдинку Беленюк, загорнутий в український прапор, станцював гопак.

Це перше українське «золото» на цих Іграх.

Загалом в активі української олімпійської збірної дев’ять нагород: золота, дві срібні та шість бронзових. У командному медальному заліку вона посідає 58-ме місце.

Завдяки цій золотій медалі Україна піднялася в командному медальному заліку на 21 сходинку і тепер посідає 37-ме місце.

Загалом в активі української олімпійської збірної 10 нагород: золота, дві срібні та сім бронзових.