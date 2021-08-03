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Олімпіада: Беленюк та Насібов пробилися до фіналів змагань з греко-римської боротьби

Беленюк на попередніх Іграх у Ріо-де-Жанейро

Українці Жан Беленюк та Парвіз Насібов пробилися до фіналів змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо.

Вийшовщи до фіналу, Беленюк і Насібов гарантували собі принаймні срібну медаль.

Беленюк у вазі до 87 кілограмів переміг у півфіналі хорвата Івана Хуклека. У фіналі його суперником буде угорець Віктор Лерінц.

Насібов, який змагається у вазі до 67 кілограмів, у півфіналі здолав єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда. За золото українець побореться з іранцем Мохаммадом Резою Гераї.

Наразі Україна посідає 60-те місце у медальному заліку з однією срібною та п’ятьма бронзовими нагородами.

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