Олімпіада: Беленюк та Насібов пробилися до фіналів змагань з греко-римської боротьби

Українці Жан Беленюк та Парвіз Насібов пробилися до фіналів змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо.

Вийшовщи до фіналу, Беленюк і Насібов гарантували собі принаймні срібну медаль.

Беленюк у вазі до 87 кілограмів переміг у півфіналі хорвата Івана Хуклека. У фіналі його суперником буде угорець Віктор Лерінц.

Насібов, який змагається у вазі до 67 кілограмів, у півфіналі здолав єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда. За золото українець побореться з іранцем Мохаммадом Резою Гераї.

Наразі Україна посідає 60-те місце у медальному заліку з однією срібною та п’ятьма бронзовими нагородами.