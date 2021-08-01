Олімпіада-2020: шпажист Ігор Рейзлін, який здобув «бронзу», повернувся до України

Український шпажист Ігор Рейзлін, який здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, повернувся до України.

«Історична олімпійська медаль у фехтуванні – вже на Батьківщині… Тільки ступивши на українську землю, Ігор запевнив всіх, що готуватиметься до наступних Ігор в Парижі-2024», – повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль із фехтування 25 липня. До медалі Рейзліна Україна жодного разу не була на п'єдесталі в одиночному турнірі з чоловічої шпаги.