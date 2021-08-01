Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Олімпіада-2020: шпажист Ігор Рейзлін, який здобув «бронзу», повернувся до України

Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль із фехтування 25 липня

Український шпажист Ігор Рейзлін, який здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, повернувся до України.

«Історична олімпійська медаль у фехтуванні – вже на Батьківщині… Тільки ступивши на українську землю, Ігор запевнив всіх, що готуватиметься до наступних Ігор в Парижі-2024», – повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль із фехтування 25 липня. До медалі Рейзліна Україна жодного разу не була на п'єдесталі в одиночному турнірі з чоловічої шпаги.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG