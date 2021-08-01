Український борець Ленур Теміров змагатиметься за олімпійську «бронзу»

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров змагатиметься за бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо.

«Українці розпочали свої виступи на борцівських килимах олімпійського Токіо. Вдало стартував в категорії до 60 кг представник греко-римського стилю Ленур Теміров. У першій сутичці він впевнено переміг віцечемпіона світу Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану (5:0) і був сильніший за вірменина Армена Мелікяна (8:4). На жаль, на шляху до фіналу українця зупинив представник країни-господарки Ігор, дворазовий чемпіон світу Кенітіро Фуміта – 1:5», – повідомили 1 серпня в Національному олімпійському комітеті.

Змагання за «бронзу» відбудеться 2 серпня.

«Було дійсно дуже важко. Мені дуже прикро, що не вдалося пройти до фіналу. Але ми не зупиняємося, не опускаємо руки і будемо наполегливо готуватися до бронзової сутички», – цитує НОК слова спортсмена.

Ленур Теміров має в особистому активі нагороди європейської і світової першості, був учасником Олімпійських ігор в Лондоні- 2012.

Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо триватимуть до 8 серпня. Олімпіаду перенесли на цей рік через пандемію COVID-19.