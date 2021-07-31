Перша в історії незалежної України тенісна медаль Олімпіади – фоторепортаж

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.
Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. В вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4.
Матч на корті «Аріаке» тривав 2 години 24 хвилини.
Світоліна стала першою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося завоювати олімпійську медаль.
Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. В вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4.
Матч на корті «Аріаке» тривав 2 години 24 хвилини.
Світоліна стала першою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося завоювати олімпійську медаль.
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