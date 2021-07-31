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Перша в історії незалежної України тенісна медаль Олімпіади – фоторепортаж

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.

Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. В вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4.

Матч на корті «Аріаке» тривав 2 години 24 хвилини.

Світоліна стала першою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося завоювати олімпійську медаль.
Закінчення церемонії нагородження медалями на Олімпіаді в Токіо 2020. Теніс&nbsp;&ndash; жінки&nbsp;&ndash; одиночний розряд.&nbsp;Золота призерка швейцарка Белінда Бенчич, срібна призерка Маркета Вондроусова з Чехії та бронзова призерка українка Еліна Світоліна.&nbsp;Токіо, 31 липня 2021 року &nbsp;
1 Закінчення церемонії нагородження медалями на Олімпіаді в Токіо 2020. Теніс – жінки – одиночний розряд. Золота призерка швейцарка Белінда Бенчич, срібна призерка Маркета Вондроусова з Чехії та бронзова призерка українка Еліна Світоліна. Токіо, 31 липня 2021 року
 
Еліна Світоліна позує з першою в історії незалежної України олімпійською медаллю.Токіо, 31 липня 2021 року
2 Еліна Світоліна позує з першою в історії незалежної України олімпійською медаллю.Токіо, 31 липня 2021 року
Церемонія нагородження медалями на Олімпіаді в Токіо 2020. Теніс&nbsp;&ndash; жінки&nbsp;&ndash; одиночний розряд.&nbsp;Золота призерка швейцарка Белінда Бенчич, срібна призерка Маркета Вондроусова з Чехії та бронзова призерка українка Еліна Світоліна.&nbsp;Токіо, 31 липня 2021 року
3 Церемонія нагородження медалями на Олімпіаді в Токіо 2020. Теніс – жінки – одиночний розряд. Золота призерка швейцарка Белінда Бенчич, срібна призерка Маркета Вондроусова з Чехії та бронзова призерка українка Еліна Світоліна. Токіо, 31 липня 2021 року
Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо переживає різні емоції. 31 липня 2021 року
4 Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо переживає різні емоції. 31 липня 2021 року
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Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
6 Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. У вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4. Токіо, 31 липня 2021 року
7 Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. У вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4. Токіо, 31 липня 2021 року
Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
8 Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
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Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
14 Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
Реакція представниці Казахстану Єлєни Рибакіної після програшу українці Еліні Світоліній. Токіо, 31 липня 2021 року
15 Реакція представниці Казахстану Єлєни Рибакіної після програшу українці Еліні Світоліній. Токіо, 31 липня 2021 року
Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
16 Еліна Світоліна після закінчення матчу на Олімпійських іграх у Токіо. 31 липня 2021 року
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Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. В вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4. Токіо, 31 липня 2021 року
19 Світоліна 31 липня перемогла представницю Казахстану Єлєну Рибакіну з рахунком 1:6, 7:6, 6:4. В вирішальному сеті українка зуміла змінити хід гри, програючи з рахунком 1:4. Токіо, 31 липня 2021 року
Єлєна Рибакіна з Казахстану під час гри з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Токіо, 31 липня 2021 року
20 Єлєна Рибакіна з Казахстану під час гри з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Токіо, 31 липня 2021 року
Українка Еліна Світоліна під час гри з Єлєною Рибакіною з Казахстану. Токіо, 31 липня 2021 року
21 Українка Еліна Світоліна під час гри з Єлєною Рибакіною з Казахстану. Токіо, 31 липня 2021 року
Єлєна Рибакіна з Казахстану під час гри з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Токіо, 31 липня 2021 року
22 Єлєна Рибакіна з Казахстану під час гри з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Токіо, 31 липня 2021 року
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