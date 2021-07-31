Перша в історії незалежної України тенісна медаль Олімпіади – фоторепортаж

1 Закінчення церемонії нагородження медалями на Олімпіаді в Токіо 2020. Теніс – жінки – одиночний розряд. Золота призерка швейцарка Белінда Бенчич, срібна призерка Маркета Вондроусова з Чехії та бронзова призерка українка Еліна Світоліна. Токіо, 31 липня 2021 року

