Українська тенісистка Світоліна повертається до змагань WTA після народження дитини

Колишня третя ракетка світу українка Еліна Світоліна повернеться до виступів у турі Жіночої тенісної асоціації (WTA) наступного місяця в Чарльстоні, завершивши більш як річну відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Про це 17 березня оголосили організатори турніру.

Світоліна братиме участь в основній сітці турніру WTA Charleston Open на ґрунтовому покритті в Південній Кароліні. Змагання заплановані на 3–9 квітня.

28-річна українка, одружена з іншим відомим тенісистом Ґаелем Монфісом, не грала з березня 2022 року, коли виступила в Маямі. У жовтні року у пари народилася дочка Скай.

Світоліна активно допомагає своїй країні після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У Чарльстоні вона проведе спеціальну конференцію Tennis Plays for Peace.

«Підвищення обізнаності та збір коштів для України є дуже важливими для нас як турніру та для наших гравців. Ми захоплені роботою з Еліною, яка має глибоке та особисте розуміння потреб у своїй рідній країні зараз», – сказав директор змагання в Чарльстоні Боб Моран.

Світоліна, яка дійшла до третього раунду в Чарльстоні в 2014 році в своєму єдиному попередньому старті на цьому змаганні, виграла 16 титулів в одиночному розряді, останній – у Чикаго в 2021 році.