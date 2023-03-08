«Героям слава!» – зірки українського спорту вшанували розстріляного солдата

Група зірок українського спорту вшанувала пам’ять українського солдата, відео імовірної страти якого російськими військами поширилося в мережі. Зірка тенісу Еліна Світоліна, футболісти англійської прем’єр-ліги Олександр Зінченко й Михайло Мудрик та інші спортсмени відповіли на останні слова бійця, який перед розстрілом сказав «Слава Україні!»

Відео спортсменів є відповіддю на заклик президента України Володимира Зеленського у понеділковому вечірньому зверненні, де він закликав людей «у єдності відповісти на його (солдата) слова: «Герою слава! Героям слава!»

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за кількома версіями, олімпійський чемпіон Олександр Усик окремо опублікував у своєму телеграм-каналі відео, на якому він читає вірш на честь солдата.

«Слава Україні! За такі слова

Кулю ти отримав, і тебе нема.

Але памʼять вічна, Воїне, тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так, Героям Слава, а тобі – в раю», – йдеться у вірші.

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6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького 7 березня поширила заяву, в якій вказує, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

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Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.