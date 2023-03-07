США відреагували на відео із розстрілом військового в Україні

Сполучені Штати знають про «страшні» кадри вбивства українського військового, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, Росії має бути соромно за порушення основних правил війни.



Нед Прайс заявив, що США «не є наївними», щоб вірити, що Росія визнає вбивство, але сказав, що це не перший доказ явних звірств, скоєних російськими військами.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького 7 березня поширила заяву, в якій вказує, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.