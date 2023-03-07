У 30-ій окремій механізованій бригаді визнали, що розстріляний на відео чоловік, попередньо – їхній боєць

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького у вівторок поширила заяву, в якій вказує, що, за попередніми даними, чоловік із відео з розстрілом – це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура.

«Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз», – йдеться у заяві.

Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими героя «висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава!».

У Міністерстві оборони раніше сьогодні попросили не поширювати ім’я розстріляного українського військового до підтвердження його особи бригадою чи командиром.

Деякі ЗМІ у вівторок писати, що знають ім’я чоловіка, посилаючись на його родичів.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Сам Зеленський, коментуючи відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.