Особу військового з відео із розстрілом має підтвердити командир бригади – Міноборони

У Міністерстві оборони кажуть, що ім’я розстріляного українського військового на поширеному напередодні в мережі відео, не варто поширювати, поки немає офіційного підтвердження його особи від командира. Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що до загиблих та їхніх родин має бути насамперед повага.

«Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись, допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого», – зазначила Маляр.

Деякі ЗМІ у вівторок почали писати, що знають ім’я військового на відео із розстрілом, посилаючись на його родичів.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Після ідентифікації особи військовослужбовця фракція «Слуга народу» пообіцяла звернутися до президента з проханням присвоїти загиблому звання Героя України.

Сам Зеленський, коментуючи відео, заявив, що «вбивць буде знайдено».

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.