«Ми знайдемо вбивць» – Зеленський про ймовірне вбивство бійця ЗСУ за «Слава Україні»

Президент України Володимир Зеленський 6 березня прокоментував відео імовірного розстрілу російськими військовими українського полоненого.

«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!» Хочу, щоб ми всі разом, у єдності відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!» І ми знайдемо вбивць», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

Офіс генпрокурора і Служба безпеки України почали розслідування. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості», – наголосив омбудсмен.

Про особу українського військового, обставини його полону і те, де саме зняте відео, – наразі невідомо.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.