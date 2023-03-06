Поліція оголосила підозру російським військовим, які розстрілювали евакуаційну колону на Київщині

Національна поліція України оголосила підозру за статтею «Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством» трьом російським військовим, причетним до обстрілу евакуаційної колони на Київщині в березні 2022 року, повідомила пресслужба поліції.
Це – командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону і два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.
«Поліцейські встановили, що упродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів. Місцеві жителі разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових РФ. Внаслідок розстрілів дев’ятеро людей загинули, ще 12 – зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.
Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай, після розстрілу транспортних засобів російські військові вивели з автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, і відвели до захопленого будинку, де їх утримували кілька годин.
«Через деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі й повільно помирали. Як і не дозволили забрати тіла загиблих… Іншим автомобілям, які рухалися в колоні, вдалося зупинитися вчасно, розвернутися та врятуватися від російського вогню», – сказав Дулкай.
Слідчі управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління спільно зі співробітниками департаментів кримінального аналізу та захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України ідентифікували ще 20 військовослужбовців 137-го гвардійського парашутно-десантного полку і 173-го окремого гвардійського розвідувального батальйону 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. У Нацполіції наголосили, що після збору повної доказової бази їхньої причетності до вчинення воєнних злочинів за погодженням із прокурорами Офісу генерального прокурора цим російським військовим оголосять підозри.
За вбивства, зґвалтування, катування і мародерство їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі, додали в НПУ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8 101 випадок загибелі і 13 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 26 лютого 2023-го.
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