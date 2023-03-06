Поліція оголосила підозру російським військовим, які розстрілювали евакуаційну колону на Київщині

Національна поліція України оголосила підозру за статтею «Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством» трьом російським військовим, причетним до обстрілу евакуаційної колони на Київщині в березні 2022 року, повідомила пресслужба поліції.

Це – командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону і два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

«Поліцейські встановили, що упродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів. Місцеві жителі разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових РФ. Внаслідок розстрілів дев’ятеро людей загинули, ще 12 – зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Нацполіції Іван Дулкай, після розстрілу транспортних засобів російські військові вивели з автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, і відвели до захопленого будинку, де їх утримували кілька годин.

«Через деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі й повільно помирали. Як і не дозволили забрати тіла загиблих… Іншим автомобілям, які рухалися в колоні, вдалося зупинитися вчасно, розвернутися та врятуватися від російського вогню», – сказав Дулкай.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління спільно зі співробітниками департаментів кримінального аналізу та захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України ідентифікували ще 20 військовослужбовців 137-го гвардійського парашутно-десантного полку і 173-го окремого гвардійського розвідувального батальйону 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. У Нацполіції наголосили, що після збору повної доказової бази їхньої причетності до вчинення воєнних злочинів за погодженням із прокурорами Офісу генерального прокурора цим російським військовим оголосять підозри.

За вбивства, зґвалтування, катування і мародерство їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі, додали в НПУ.