Омбудсмен про розстріл українського полоненого: «черговий воєнний злочин Росії»

Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав «черговим воєнним злочином Росії» розстріл українського військового після слів «Слава Україні», відео якого було оприлюднене 6 березня.

«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова «Слава Україні» викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять із нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, – притягнення Російської Федерації до відповідальності», – написав Лубінець у телеграмі.

Він наголосив, що Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин, і додав, що відправив це відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсманам із різних країн світу «як підтвердження чергового воєнного злочину Росії».

Лубінець також поширив відео, на якому, ймовірно, російські військові, розстрілюють українського полоненого після того, як він каже: «Слава Україні».

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак, ймовірно, також коментуючи згадане відео, заявив, що в Росії «культивуються воєнні злочини і відбілюються пропагандою і міфами про «нацистів».

«Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї», – написав Єрмак.

Про особу українського військового, обставини його полону і те, де саме зняте відео, – наразі невідомо.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.