ОГП: на Київщині під час окупації війська РФ обстрілювали евакуаційні авто, загинули 9 людей, з них – 3 дітей

Російські військові розстріляли автомобіль із мирними жителями біля села Гавронщина на Київщині, загинули п'ятеро людей, з яких двоє – діти, загинули, повідомляє Офіс генерального прокурора.



«Поблизу села Гавронщина Бучанського району Київської області окупанти розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули 5 осіб, серед яких дві дитини віком 1 та 14 років. Тіла загиблих були поховані місцевими мешканцями поруч з автомобілем», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними прокуратури, у березні поблизу села Перемога Броварського району військові РФ зі стрілецької зброї та артилерії розстріляно колону з мирними жителями, яка складалась з п’яти автомобілів. В результаті цього обстрілу загинули чотири людини, зокрема 13-річний хлопець

У прокуратурі додають, що правоохоронці вже допитали свідків та очевидців розстрілу колони, тіла загиблих направили для проведення судово-медичної експертизи.

Станом на 12 квітня, за даними ОГП, В Україні внаслідок широкомасштабної війни, початої Росією, загинули 186 дітей, щонайменше 344 – зазнали поранень.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».