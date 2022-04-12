ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 186 дітей

В Україні внаслідок широкомасштабної війни, початої Росією, загинули 186 дітей, щонайменше 344 – зазнали поранень, повідомили в Офісі генпрокурора вранці 12 квітня.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – наголосили в ОГП.

За даними прокуратури, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 113, Київській – 99, Харківській – 76, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Херсонській – 36, Запорізькій області – 22, у Києві – 16, в Сумській – 16 і Житомирській областях – 15.

Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти, 87 з них зруйновано повністю, додали в Офісі генпрокурора.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.