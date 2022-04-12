Бої на сході України посиляться в найближчі два-три тижні – британська розвідка

Ситуація в східних регіонах України може загостритися найближчими тижнями, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Бої на сході України посиляться протягом наступних від двох до трьох тижнів у той час як Росія продовжує концентрувати там свої зусилля», – йдеться в повідомленні міністерства.

Відомство вказує на те, що атаки російських військ продовжують фокусуватися на позиціях Збройних сил України у Донецькій та Луганській областях, а також на «боях навколо Херсона та Миколаєва і новому наступі на Краматорськ».

«Російські війська продовжують відхід із Білорусі, аби перегрупуватися на підтримку операцій на сході України», – додає розвідка.

Дані української розвідки вказують на те, що російські військові перегруповуються на сході України, після чого планують просуватися у бік Харкова, заявив 9 квітня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.