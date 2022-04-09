ГУР: російські війська перегруповуються і планують просуватися до Харкова

Дані української розвідки вказують на те, що російські військові перегруповуються на сході України, після чого планують просуватися у бік Харкова, заявив в інтерв’ю CNN начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, російські сили також здійснюють перегрупування у напрямку Ізюма Харківської області.

«Вони планують наступати в першу чергу на Харків. Вони спробують добити місто Маріуполь і лише після цього можуть спробувати ініціативно наступати на Київ», – сказав він.

Крім того, за даними Буданова, щоб компенсувати свої значні втрати в Україні, армія РФ перекидає додаткові війська до Бєлгорода (Росія), звідки передислокує їх на Харківщину.

Голова ГУР наголосив, що Україні потрібна серйозна військова підтримка з боку союзників для подальшої протидії агресії Росії. За його словами, йдеться про важку артилерію, зенітно-ракетні комплекси і бойові літаки.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.