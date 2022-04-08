Найближчим часом буде спроба атаки – Гайдай про ситуацію на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що найближчим часом російські військові спробують атакувати позиції ЗСУ на сході України. Про це він сказав в ефірі Свобода Live.

«Ми бачимо кількість людей, кількість техніки, яку вони стягують, бачимо резерви, які вони так само стягують. І вони почали більш масовано обстрілювати позиції наших захисників. Тобто, скоріш за все, найближчим часом буде спроба атакувати наші позиції», – сказав він.

7 квітня британська військова розвідка повідомила, що основним напрямком для російських сил є проведення наступальної операції на сході України, але вони і далі стикатимуться з нестачею припасів і особового складу.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил упродовж доби 7 квітня українські військові відбили сім атак російських сил.

Після провалу наступу в Київській, Чернігівській та Сумській областях війська РФ зосередили свої зусилля на виході на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Значного успіху їм вдалося досягти на Луганщині, де в окупації опинилися сільські райони області, а під постійними обстрілами перебуває агломерація промислових міст Сіверськодонецьк, Рубіжне і Лисичанськ.