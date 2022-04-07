Британська розвідка: війська РФ націлені на схід України, але мають проблеми з особовим складом і припасами

Британська військова розвідка заявляє, що основним напрямком для російських сил є проведення наступальної операції на сході України, але вони і далі стикатимуться з нестачею припасів і особового складу.

«Російська артилерія й авіація продовжують завдавати ударів вздовж лінії контролю на Донбасі. Незважаючи на перефокусування сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжуватимуть стикатися з проблемами браку морального духу і дефіцитом постачання й особового складу», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, які передає Міноборони Британії, російські удари по об’єктах інфраструктури всередині України, ймовірно, мають на меті погіршити здатність українських військових поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд.

Вранці 7 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська, які вторглися в Україну, продовжують активні бойові дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.​

У Генштабі також заявляли про низький морально-психологічний стан військових РФ і відмову багатьох із них брати участь у подальших бойових діях на території України.