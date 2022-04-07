На чотирьох напрямках фронту тривають «активні дії» військ РФ – Генштаб ЗСУ

Російські війська, які вторглися в Україну, продовжують активні бойові дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках, повідомляє вранці 7 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням:

На Слобожанському напрямку – триває блокування військами РФ Харкова та артобстріли;

На Донецькому і Таврійському напрямках – обстріли з артилерії Попасної для відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Спроба прорвати оборону військ ЗСУ в районі Новотошківського була безуспішна.

На Південнобузькому напрямку – війська РФ родовжують проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

«Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей РФ, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення», – йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ вказує: «Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області».

Українські військові кажуть, що за минулу добу Повтряні сили уразили три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».