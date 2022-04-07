Сенат США схвалив законопроєкт про ленд-ліз для України. У МЗС це назвали «важливим першим кроком»

Сенат Конгресу США одноголосно схвалив законопроєкт, що дає змогу президенту Джо Байдену використати програму ленд-лізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи.

Востаннє програма діяла у Другу світову війну, коли американська військова допомога вирушала до тих, хто боровся проти нацистської Німеччини.

Документ, викладений на сайті Конгресу, був представлений ще у січні на тлі повідомлень про підготовку Москви до введення військ в Україну. Його авторами стали 14 сенаторів-республіканців, шестеро демократів та один незалежний член верхньої палати. Законопроєкт розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні.

Фактично він дозволяє президенту віддавати в борг або лізинг військове обладнання в обхід експортного контролю. Використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися.

Тепер законопроєкт має розглянути нижня палата Конгресу. Після цього він надійде на підпис до президента США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність за таке рішення. «Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України. Розраховуємо на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис президента США», – написав Кулеба у твітері 7 квітня.