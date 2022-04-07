Кулеба прибув до Брюсселя, щоб закликати НАТО дати більше зброї Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає членів НАТО надати Києву всю необхідну йому зброю для боротьби з російськими військами.

«Зустрівся з генеральним секретарем Єнсом Столтенберґом у штабквартирі НАТО в Брюсселі. Сьогодні я прибув сюди, щоб обговорити три найважливіші речі: зброю, зброю і зброю. Невідкладні потреби України, стабільність поставок і довгострокові рішення, які допоможуть Україні перемогти», – написав Кулеба у твітері 7 квітня.

Він заявив журналістам у штабквартирі Альянсу, що закликає союзників направити більше літаків, систем протиповітряної оборони, ракет і військових машин.

Кулеба також заявив, що Україна буде наполягати на своїх вимогах до Заходу щодо нафтогазового ембарго проти Росії.

«Ми будемо продовжувати наполягати на повному нафтогазовому ембарго», – сказав він перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн НАТО.

У своїй вечірній промові президент Володимир Зеленський попередив, що російські війська нарощують свої сили для нового наступу на сході України, де Кремль заявив, що його мета – «звільнити» Донбас. За словами Зеленського, Україна теж готується до бою.

«Ми будемо битися і не відступимо, – сказав він. – Ми будемо шукати всі можливі варіанти для захисту, поки Росія не почне серйозно шукати миру. Це наша земля. Це наше майбутнє. І ми від них не відмовимося».

Шеститижневе вторгнення Росії наразі змусило понад чотири мільйони людей втекти з України за кордон, призвело до загибелі й поранення тисяч людей, перетворило міста на руїни і привело до низки Західних санкцій проти російської еліти й економіки.

Українська влада закликає людей, які проживають на Донбасі, негайно евакуюватися, зважаючи на подальші дії Росії.

Представник оборонного відомства США на умовах анонімності сказав, що Росія завершила виведення всіх своїх приблизно 24 тисяч або й більше військовослужбовців із Київщини і Чернігівщини, відправивши їх до Білорусі чи Росії для поповнення запасів і реорганізації, ймовірно, щоб потім повернути на схід.

Західний чиновник, який також говорив на умовах анонімності, повідомив, що російським військам, які постраждали від бойових дій, знадобиться близько місяця, щоб перегрупуватися для серйозного наступу на східну Україну.