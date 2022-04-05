Нові санкції проти Росії повинні бути «співмірні тяжкості воєнних злочинів окупантів» – Зеленський

Франція надасть підтримку для розслідування злочинів російських військових у Бучі – про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за підсумками доби 5 квітня.

За його словами, про це йшлося в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розмова стосувалася, поміж іншого, допомоги жителям заблокованого Маріуполя.

«Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави. Готуємо новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших людей», – сказав президент.

Зеленський назвав поточний момент «принциповим для західних лідерів», уточнивши, що йдеться про оцінку санкцій у західних суспільствах.

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«Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай. Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай. Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай. То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий», – зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що 5 квітня вручив ордени «Золота зірка» військовослужбовцям, яким присвоїв звання Героїв України, та родичам тих, кого відзначили посмертно.

Церемонія відбулася в Білій залі Маріїнського палацу, де зазвичай зустрічають голів іноземних держав – за словами Зеленського, там планується здійснювати вручення й надалі.

«Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні. А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатись Білою залою Героїв України. Передав і орден «За мужність» родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині», – заявив президент.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних».