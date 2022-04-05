Генсек ООН «шкодує» про розбіжності, які не дозволили Раді безпеки діяти заради миру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав країни-члени Ради безпеки ООН «зробити все, що в їхніх силах», для досягнення миру в Україні. Про це він заявив 5 квітня на засіданні Ради безпеки.

«Я шкодую про розбіжності, які не дозволили Раді безпеки протидіяти загрозам миру в Україні та інших країнах. Сьогодні я закликав її держав-членів зробити все, що в їхніх силах, аби закінчити війну та знизити її вплив на людей в Україні та за її межами», – заявив Ґутерріш.

Під час виступу він згадав також «вразливих людей у країнах, що розвиваються, по всьому світу».

Раніше Ґутерріш застерігав, що повномасштабна російська агресія проти України може поставити під загрозу харчову безпеку країн світу.

Президент Україна Володимир Зеленський 5 квітня наголосив, що настав час реформувати ООН, щоб передати наступним поколінням «дієву ООН» яка зможе превентивно реагувати на безпекові виклики.

Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Після цього Україна і західні лідери закликали покарати Росію за воєнні злочини. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».​