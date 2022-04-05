У Львові вшанували пам'ять загиблих від рук російських загарбників

На площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку у Львові відбулася загальноміська акція «Світло пам’яті» за загиблими українцями, вбитими російськими загарбниками, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Представники різних релігійних конфесій відправили молебень за загиблими українцями.

Головною метою заходу було молитовно вшанувати всіх невинно вбитих жертв війни – тих, хто постраждав і страждає, хто втратив дітей, батьків, чоловіків, дружин.

«Сьогодні Бог плаче в кожному з нас, бо Україна – це ми, Україна – це сотні наших невинно убієнних братів і сестер. Сьогодні вони лежать на українській землі. Не «в», а «на» українській землі. Не поховані, а убиті, закатовані. Тому ми зібралися під відкритим небом, щоб з’єднатися з небом і душами невинних жертв російської агресії. Над ними не було кому плакати, не було кому співати жалобних пісень, не було кому їх поховати. І якщо світ не хоче тримати над нами небо, то ми будемо просити їх, тих, хто вже є у вічності», ‒ каже отець Української греко-католицької церкви Павло Дроздяк.

Львів’яни запалили сотні лампадок за всіма невинними жертвами війни Росії проти України.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних.

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При цьому президент України Володимир Зеленський озвучив дані, за якими в інших захоплених містах жертв може бути ще більше.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.