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Буча може почати повертатися до нормального життя через тиждень – мер

Люди стоять біля зруйнованої російської військової техніки в Бучі, 1 березня 2022 року

Буча може почати повертатися до нормального життя через тиждень, сподівається мер Бучі Анатолій Федорук.

«Маю надію, що через тиждень ми будемо мати можливість потихеньку повертатися до нормального життя в тих умовах, які вже є. Працюємо над відновленням водопостачання і газопостачання», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

Мер додав, що вже після 7 квітня лікарі, спеціалісти, які забезпечували життєдіяльність міста, можуть повертатися.

За його даними, наразі в Бучі перебувають майже 3700 людей.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Зокрема, як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Президент України не виключив, що кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.

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