Буча може почати повертатися до нормального життя через тиждень – мер

Буча може почати повертатися до нормального життя через тиждень, сподівається мер Бучі Анатолій Федорук.

«Маю надію, що через тиждень ми будемо мати можливість потихеньку повертатися до нормального життя в тих умовах, які вже є. Працюємо над відновленням водопостачання і газопостачання», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.

Мер додав, що вже після 7 квітня лікарі, спеціалісти, які забезпечували життєдіяльність міста, можуть повертатися.

За його даними, наразі в Бучі перебувають майже 3700 людей.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Зокрема, як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Президент України не виключив, що кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.