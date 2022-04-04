Збір доказів воєнних злочинів на Київщині. Рада закликала організувати приїзд місії МКС

Верховна Рада закликає міжнародні організації, уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації якнайшвидше організувати приїзд місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій до Київської області для збору доказової бази воєнних злочинів та злочинів проти людяності.



«Закликаємо якнайшвидше організувати приїзд місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій до Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів Київської області для збору доказової бази воєнних злочинів та злочинів проти людяності, яка може бути використана в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства», – йдеться у зверненні українського парламенту, оприлюдненого в телеграмі.



Депутати також просять якнайшвидше розпочати роботу комісії з розслідування фактів, створеної резолюцією Ради ООН з прав людини 4 березня 2022 року.

Український парламент закликає запровадити нові санкції проти Росії, зокрема повне ембарго на російську енергоносії.

Влада України звинувачує російських військових у вбивствах мирних жителів у Київській області, зокрема, в місті Буча. Тіла загиблих були знайдені там після виходу російських військових, які контролювали кілька міст і сіл на північний захід від Києва кілька тижнів.



Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.



Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Росії вимагала обговорити «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі» на Раді безпеки ООН. Проте цей запит відхилили. Повідомляється, що обговорення ситуації в Україні відбудеться, як і планувалося, у вівторок, 5 квітня.