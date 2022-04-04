Президент про вбивства у захоплених містах: «кількість жертв окупантів може бути ще більшою»

Ймовірно, кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл – про це у нічному зверненні на початку доби 5 квітня заявив президент України Володимир Зеленський.

Вказавши на дані про понад 300 вбитих цивільних у Бучі, президент припустив, що перелік виявиться значно більшим, коли українські служби перевірять все місто.

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«І це тільки одне місто. Одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим. Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому», – сказав Зеленський.

Він додав, що українська влада вже працює над встановленням причетних до злочинів проти цивільних російських військових. Цю роботу планується здійснювати спільно з Європейським союзом та міжнародними інституціями.

Про це сьогодні, зокрема, Зеленський говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. У коментарі до розмови раніше він подякував їй за готовність Євросоюзу надати фінансову та технічну підтримку для спільної розслідувальної групи.

Зеленський також висловив зацікавленість у тому, щоб у Бучі та інших звільнених містах побувало «якнайбільше» журналістів з усього світу, «щоб світ бачив, що зробила Росія».

Глава держави порівняв російську пропаганду, яка заперечує звинувачення щодо воєнних злочинів армії Росії, з риторикою Кремля щодо збиття малазійського «Боїнга» MH17, збитого в 2014 році. Він припустив, що внаслідок розголосу через вбивства цивільних на Київщині Росія може посилити кампанію дезінформації щодо інших окупованих територій.

«Вони зроблять десятки постановочних інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший. Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо. Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю», – наголосив Зеленський.

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Він також навів приклад нацистського пропагандиста Юліуса Штрайхера, який очолював тижневик «Штурмовик» за часів Третього рейху і був страчений після Другої світової війни за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.

«У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі», – застеріг президент.

Зеленський анонсував, що 5 квітня виступатиме в Раді безпеки ООН, а також звертатиметься до парламенту Іспанії. Він також висловив співчуття Литві через вбивство в Маріуполі документаліста Мантаса Кведаравічюса. У 2016 році він зняв фільм про Маріуполь, а 2 квітня загинув у цьому місті, яке продовжують тримати в облозі й бомбардувати російські війська.

Голова держави вказав на підготовку Росії до посилення тиску на Донбасі та біля Харкова. На його думку, це свідчить про те, що вже запроваджених санкцій недостатньо.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу під Києвом, де після відходу російських військ виявили сотні тіл загиблих цивільних. Зеленський назвав дії Росії «геноцидом» і закликав Захід застосувати жорсткіші санкції проти Москви.