Держдепартамент США схвалив продаж Болгарії винищувачів F-16 – Пентагон

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж Болгарії до восьми літаків-винищувачів F-16 – про це повідомило Управління воєнного співробітництва при міністерстві оборони США 4 квітня.

«Пропонований продаж покращить спроможність Болгарії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи військово-повітряним силам Болгарії регулярно розгортати сучасні винищувачі в регіоні Чорного моря», – заявили у відомстві.

Американські посадовці стверджують, що угода вартістю 1,673 мільярда доларів не має прямого стосунку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Водночас ця заява пролунала на тлі постійних спекуляцій про те, що НАТО може надати Україні радянські літаки МіГ-29 для протидії російській агресії за сприяння Сполучених Штатів. Такий крок означав би, що держава, яка надасть літаки, отримає «заміну» у вигляді американських літаків.

Болгарія є однією з трьох членів НАТО, що мають МіГ-29, якими можуть керувати українські пілоти. Інші – Польща та Словаччина.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання про продаж F-16, не підтвердив припущення, що він пов’язаний із ймовірним наданням Болгарією МіГ-29 Україні. Кірбі сказав, що не буде характеризувати продаж як «заміну», але не надав додаткових подробиць.

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Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков минулого місяця заявив, що угоди про поставку МіГ-29 Україні не було. Попри те, що Болгарія розташована неподалік регіону, де тривають бойові дії, Петков заявив, що його країна «наразі не зможе направити військову допомогу Україні».

Він додав, що будь-яку таку допомогу має схвалити болгарський парламент.

Сполучені Штати оголосили під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Софії 19 березня, що Вашингтон посилить контингент НАТО в Болгарії ротою бронеавтомобілів Stryker.