Болгарія не надасть Україні озброєння – прем’єр Петков

Болгарія не планує скеровувати до України озброєння. Про це заявив прем’єр Болгарії Кирило Петков.

«Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо», − сказав він.

За словами Петкова, Болгарія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

Софія раніше погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.

Ще до початку російського вторгнення надати Україні зброю погодилися кілька країн-партнерів.

Естонія надала протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва − зенітні ракети Stinger.

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Уряд Польщі ухвалив рішення про надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів і боєприпасів.

Від США Україна отримала пускові установки протитанкового ракетного комплексу FGM-148 Javelin та сотні керованих ракет до нього різних версій.

Велика Британія надала Україні протитанкові гранатомети NLAW із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів. Канада надала Україні багато стрілецької зброї.