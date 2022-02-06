Не один транш, а перший: Дещиця про військову допомогу Польщі для України

Військова допомога Україні, нещодавно ухвалена урядом Польщі, передбачає не лише один транш, а й подальшу тісну співпрацю. Про це зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». За його словами, як уряди, так і президенти обох держав налаштовані на подальшу активну співпрацю перед загрозою можливого повномасштабного вторгнення Росії до України. Відтак після передачі польських переносних зенітно-ракетних комплексів Україні очікуються і подальші поставки обладнання та озброєння, а також спільні навчання українських військових із польськими.

– Є новини щодо надання Польщею озброєння, обладнання, боєприпасів. Чи можете ви деталізувати, можливо, назвати конкретніше, що за боєприпаси, чи, власне, та інформація, котра надана, – це все, що можна сказати?

– Це справді таке рішення, ухвалене урядом Польщі на цьому тижні, це після візиту прем’єр-міністра Польщі, переговорів його в Україні з президентом, з прем’єр-міністром України.

Мова йде, перш за все, про оборонне озброєння, це про переносні зенітно-ракетні комплекси польського виробництва

Але це результат також і тих домовленостей, які були досягнуті між президентами України і Польщі під час їхньої зустрічі наприкінці січня в Польщі. Потім засідання Ради національної безпеки Польщі, де практично всі – і керівники центральних органів влади, і лідери партій, в тому числі і опозиційних, – підтримали рішення про надання Україні оборонного озброєння. Мова йде, перш за все, про оборонне озброєння, це про переносні зенітно-ракетні комплекси польського виробництва. Зараз ми говоримо про такий тип цих ПЗРК, як «Piorun» – «Блискавиця», – це сучасне польське озброєння, але також про велику кількість – десятки тисяч (одиниць – ред.) – боєприпасів різного калібру для різних потреб. Зараз, власне, це рішення про передачу цього озброєння вже ухвалене, і зараз відбувається формування його у відповідний транспорт і передача Україні.

– А чи можете сказати про часові рамки? Тобто рішення вже ухвалене, а коли, власне, надання, надсилання?

Це питання кількох днів

– Я думаю, що це питання кількох днів, але я не хочу розкривати зараз таємниці, тим паче, що цим займаються безпосередньо вже міністерства оборони України і Польщі і відповідні служби, які вимагають безпечного перевезення цього транспорту і його розмитнення. Так що це питання кількох днів.

– Ви вже говорили, що перед тим, як було оголошено про це рішення, цьому передували переговори на найвищому рівні. Чи можете сказати, що стало поштовхом до того, щоб озброєння, боєприпаси саме надавати?

– Насправді якогось такого конкретного, скажімо, дня чи конкретних переговорів не було, але це був комплекс цих заходів, які проводилися і стосувалися консультацій на найвищому рівні між Україною і Польщею, і передачу тих заходів, які Україна зробила і щодо Польщі, і щодо інших партнерів з переліком того озброєння, яке нам потрібне на цей момент. І я думаю, що, скажімо, своєрідним таким переломним моментом був, власне, візит прем’єр-міністра Польщі в Україну, в ході якого він зробив заяву про передачу. В той же день уряд Польщі і ухвалив відповідне рішення про передачу.

– Власне, щодо заяв. Матеуш Моравецький в своєму твіттері за день перед візитом до України також писав про ймовірність надання зі сторони Польщі дронів, але все ж їх не опинилося в кінцевому списку. Тобто, все ж таки Україні було непотрібно чи вирішили не передавати? Що з цією темою сталося?

Про те, що говорив прем’єр-міністр, про питання дронів – це питання також обговорюється між Україною і Польщею

– Ми обговорюємо, проводяться подальші консультації також і про дрони. Питання в тому, які це дрони, як їх обслуговувати, питання в тому, скільки їх може бути передано Україні. І на цей момент ці розмови далі продовжуються між оборонними відомствами України і Польщі, як, зрештою, і щодо інших видів озброєння. Але поки остаточне рішення не ухвалене, а воно мусить бути ухвалене після того, як експерти оцінять необхідність такого чи іншого озброєння, яке потрібне Україні. Я думаю, зробити заяву буде ще передчасно, але про те, що говорив прем’єр-міністр, про питання дронів – це питання також обговорюється між Україною і Польщею.

– Ще хотів уточнити про механізм. Власне, те, що надала Польща, це вона, умовно кажучи, надала список того, що вона може передати, чи це також і запит зі сторони України?

– Це спочатку був запит зі сторони України, що нам потрібно, а потім, вже після того, як Польща оцінила цей запит, з цілого списку того озброєння, обладнання і боєприпасів, які нам потрібні, було щось виділено, бо Польща могла це виділити. Було також і з польського боку запропоновано те, що в них є в надлишку або – не в надлишку, а може, правильніше сказати – що Польща може передати Україні без нанесення шкоди своїй обороноздатності. І, відповідно, такі пропозиції ініціативно вийшли з польської сторони. Просто я думаю, що не варто зараз говорити про конкретний вид озброєння, бо розмови і консультації далі тривають. Коли буде ухвалене рішення, тоді зможемо зробити якісь публічні заяви.

– Зрозуміло. А крім передачі, власне, матеріального якогось обладнання, озброєння, йдеться про якесь посилення співпраці з Польщею в оборонній сфері чи сфері безпеки, з огляду, знову ж таки, на загрозу російської агресії?

У нас існує така співпраця: і польські інструктори є в Україні, вони надають експертну допомогу в Україні, і Польща готова прийняти наших військових для підвищення кваліфікації

– У нас існує така співпраця: і польські інструктори є в Україні, вони надають експертну допомогу в Україні, і Польща готова прийняти наших військових для підвищення кваліфікації і навчання з тим, як використовувати це обладнання, яке Польща передає Україні. Такий рівень співпраці в нас існує, і він буде продовжуватися. Так само, як існують добрі контакти і обмін інформацією між Радою національної безпеки і оборони України та Бюро національної безпеки Польщі, як існує добрий рівень співпраці між канцелярією президента (Польщі – ред.) і Офісом президента України. Ну, і це результат, звичайно ж, добрих відносин, добрих контактів, які встановилися між президентами України (і Польщі – ред.). Ну, і, знову ж таки, цей візит прем’єр-міністра Польщі в Україну, який відбувся на цьому тижні, також започаткував або підтвердив цей добрий рівень довірливої співпраці між главами урядів. Вони домовилися вже про наступну таку зустріч приблизно через місяць, але вже в рамках «Люблінського трикутника», який також є хорошою платформою для співпраці і українсько-польської, і регіональної співпраці в рамках України, Польщі і Литви.

– Ви згадали про інструкторів, які мають навчати українських військових. Тобто, йдеться про те, що ці інструктори приїдуть в Україну чи українські військові, представники України, мають відвідати Польщу?

– Коли ми говоримо про тих інструкторів, які мають навчати, як використовувати озброєння Польщі, яке вона передає Україні, то ці інструктори (українські військові – ред.) мають проходити це навчання в Польщі.

– Тобто оборонна співпраця, в плані передання матеріальних цінностей, вона буде продовжуватися? Це не один транш, зважаючи на ситуацію зараз?

Це не один транш. Це є перший транш, це – перший список, який був погоджений

– Так, це не один транш. Це є перший транш, це – перший список, який був погоджений. Він був результатом цих домовленостей і потреб, нагальних потреб, яких потребує українська армія, Збройні сили України. Власне, він був ніби відповіддю на запит української сторони. Але, як я вже згадав, польська сторона готова передати те військове оборонне обладнання і озброєння, яке (передача якого – ред.) не нанесе шкоди польській обороноздатності. І тому зараз відбуваються, власне, переговори про те, що може бути ще передано українській стороні.