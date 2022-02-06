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Жертвами вторгнення Росії, за оцінками США, можуть стати 50 тисяч цивільних в Україні – ЗМІ

Україна в разі наступу РФ може втратити до 25 тисяч військових і до 50 тисяч цивільних, повідомило агентство Рейтер з посиланням на посадовця США

Широкомасштабний наступ Росії, за оцінками США, може спричинити загибель до 50 тисяч людей серед цивільного населення.

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на слова неназваного посадовця в адміністрації Джо Байдена.

У разі наступу Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців. Окрім того, жертвами агресії можуть стати від 25 тисяч до 50 тисяч цивільних. Втрати Росії можуть скласти від 3 тисяч до 10 тисяч військових.

У результаті вторгнення Росії, сказав чиновник США, кілька мільйонів громадян України стануть біженцями.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

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