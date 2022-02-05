«Харків – це Україна». На Марш єдності вийшли близько 5 тисяч харків’ян

5 лютого харків’яни вийшли на Марш єдності, мета якого – продемонструвати, що Харків – це Україна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько п’яти тисяч містян пройшлися центральною вулицею міста.

Учасники маршу із собою мали лише національну символіку. Всередині колони несли 100-метровий жовто-синій прапор. Учасники акції вигукували «Слава Україні! – Героям слава!».

«Кажуть, що Харків здамо! Ми – Україна, ми тут народилися, тут діти наші живуть. Ми не будемо тікати. Ми тут будемо будувати Європу», – прокоментувала Радіо Свобода свою участь у марші волонтерка Марина Ворона.

Маршрут акції був прокладений центром міста. Марш завершився на майдані Свободи. Тут учасники заспівали гімн України і вшанували пам’ять загиблих харків’ян під час Революції гідності та у війні на Донбасі.

Організаторами Маршу єдності є політичні сили і громадські організації Харківщини, які об’єдналися у Штаб оборони після заяви президента України. Під час інтерв’ю американському виданню Володимир Зеленський припустив, що Харків може бути окупований.

Штаб оборони закликав харків’ян продемонструвати Росії, що місто єдине та в разі необхідності оборонятиметься.

Напередодні марш намагалися заборонити у Харківській міській раді. Комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рекомендувала організаторам відмовитися від проведення акції.

У своєму рішенні комісія посилалася на дані СБУ й управління Нацполіції у Харківській област щодо неможливості забезпечити порядок у центрі міста за такої кількості учасників і ймовірність провокацій. Чиновники нагадали, що Харків від 2016 року перебуває у «жовтій» зоні терористичної небезпеки.

Щоб зупинити проведення маршу, чиновники звернулися до суду. Ввечері 4 лютого Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив один із депутатів Харківської міської ради, волонтер Ігор Черняк. Він навів фото резолютивної частини ухвали суду.

У січні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post припустив, що Росія може почати вторгнення в Україну з великих міст, зокрема Харкова, під приводом «захисту російськомовного населення».

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і залишатиметься українським, місто не піде за сценарієм окупованого Донецька і Луганська.