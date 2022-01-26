Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини є стабільною – ОДА

У Харківській обласній державній адміністрації заявляють, що ситуація на українсько-російського кордоні в межах Харківської області є «абсолютно стабільною».

«Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження… Ситуація на українсько-російського кордоні в межах Харківської області – абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій із боку суміжної держави немає. Проведені необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування в усіх прикордонних районах області», – повідомив у себе у фейсбуці голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов додав, що має намір ініціювати внесення змін до обласної програми гарантування публічної безпеки, які передбачають виділення мільйона гривень на потреби 4-го прикордонного загону в Харкові. Ці зміни планують розглянути на сесії облради 24 лютого.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post припустив, що Росія може почати вторгнення в Україну з великих міст, зокрема Харкова, під приводом «захисту російськомовного населення».

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і залишатиметься українським місто не піде за сценарієм окупованого Донецька і Луганська.